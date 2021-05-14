Ночь музеев 15 мая 2021 года в Кирове: программа мероприятий

Кировчане смогут увидеть уникальные экспонаты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Киров станет участником Всероссийской акции «Ночь музеев - 2021». В субботу, 15 мая, горожане смогут впервые увидеть барельеф Героя Советского Союза Федора Полетаева, побывать на выступлении клуба исторической реконструкции и встретиться с художником Максимом Наумовым. Также жителям продемонстрируют музыкальный инструмент XIX века. Концертина или, другими словам, небольшая гармоника, собрана из английских деталей вятскими мастерами.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Наиболее обширную программу для жителей подготовил Кировский областной краеведческий музей. С 17.00 до 20.30 горожане смогут посетить десятки мероприятий в главном здании учреждения на улице Спасской, 6. События будут одновременно проходить сразу на нескольких площадках.

На улице перед музеем

17.00 - выступление ансамбля ударных инструментов «Центра творчества на Спасской» (0+)

18.00 - интерактивная площадка «Великий Новгород-Вятка. Вперед в прошлое» (0+)

19.00 - интерактивная лекция «Русь. XIII век: доспехи, оружие, костюм (0+)

Участникам акции расскажут о доспехах и оружии XIII века Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

1 этаж - малый выставочный зал

18.00 - викторина «Имя Александра Невского в прошлом и настоящем» (12+)

19.00 - лекция «П.В. Алабин - основатель Вятского публичного музеума о строительстве Александро-Невского собора в Вятке» (12+)

19.30 – экскурсия по выставке «Имя Александра Невского в истории Вятского края» (12+)

20.00 – лекция «Александр Невский кинорежиссера Сергея Эйзенштейна: реальность и художественный образ» (12+)

1 этаж - экспозиция «Россия-Вятка: особенности национальной истории»

18.00, 18.30, 19.00 - музейное занятие для детей с элементами творчества «В гостях у Алены Ивановны» (6+). Ребята узнают о видах и способах плетения, стоимость с человека - 80 рублей.

19.00 - презентация концертина, собранного вятскими мастерами из английских деталей в XIX веке (6+)

19.30 - конференц-зал, мероприятие «Эволюция счета» - развитие счета от использования счетных палочек до вычисления на ЭВМ (6+)

2 этаж - экспозиция «Природа Вятского края»

17.30. 18.00, 18.30 - интерактивная экскурсия с фонариками «Ночь в лесу» (6+), стоимость с человека - 100 рублей.

17.30, 18.00, 18.30 - научно-познавательные занятия «Изобретения природы» (6+), стоимость с человека - 80 рублей.

19.30 - эко-клуб «Лес» расскажет о тропических змеях и покажет их виды (0+), стоимость с человека - 80 рублей.

20.00 - световое шоу «Лесная сказка» (0+), стоимость с человека - 100 рублей.

2 ЭТАЖ - ГАЛЕРЕЯ - ВЫСТАВКА «ТЕАТР ЧАЙКОВСКОГО» (6+)

*В «Ночь музеев» выставку можно будет посетить вдвоем по одному билету, стоимость - от 100 до 120 рублей.

18.00 и 19.00 - показ виртуальной экскурсии по Музею-усадьбе Петра Ильича Чайковского.

20.00 - экскурсия по выставке «Театр Чайковского» (6+)

2 ЭТАЖ - МАЛЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

19.30, 20.30 - экскурсии по выставке «Непобедимые. Спортивная жизнь в годы Великой Отечественной войны» (12+)

ДОМ-МУЗЕЙ САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

Интересно кировчане смогут провести время в доме-музее Михаила Салтыкова-Щедрина на улице Ленина, 93. Там организуют литературную игру и концерт этнической музыки.

17.00 - встреча-диалог художника и режиссера Максима Наумова со зрителями и показ м/ф «Салтыкиада или как Салтыков Щедрина повстречал» (12+)

17.30 - концерт этнической музыки коллектива «Облака издалека» (0+)

18.30 - литературная игра «Своя игра» (12+)

19.00 - мастер-класс «Ручная набойка на тканях» (6+)

20.00 - выступление кировской школы исторического танца (0+)

20.30 - музейное занятие «Мода XIX века» (0+)

21.00 - экскурсия по выставке «Записки охотника» и экспозиции Дома-музея (12+)

В музеях для жителей проведут различные мастер-классы Фото: Михаил ФРОЛОВ

МУЗЕЙ АЛЕКСАНДРА ГРИНА

*Выставку «Знакомый Ваш Сергей Есенин» (6+) в Музее Александра Грина на улице Володарского, 44 можно будет посетить вдвоем по одному билету. Стоимость - от 100 до 150 рублей.

17.00 - «Ассорти» от театра «Новое поколение» (0+)

18.00 - детская экскурсия в залах, посвященных Александру Грину (0+)

19.00 - концерт ансамбля «Экспромт» Кировский колледж музыкального искусства имени И.В. Казенина (0+)

20.00 - экскурсия по выставке и викторина «Знакомый Ваш Сергей Есенин» (6+)

«ДИОРАМА»

На уличной площадке

17.00 - рассказ об истории создания музейно-выставочного центра «Диорама» и парка имени С.М. Кирова (0+)

В фойе музея

17.30 - музыкальная программа студентов Вятского колледжа культуры (0+)

18.30 - экскурсия «Музейный хранитель и художник Елена Москалец - одна из героинь выставки «Вятские женщины - яркие судьбы» (6+)

18.30 - мастер-классы по росписи гипсовых фигурок (6+), стоимость 150 рублей

1 этаж - экспозиция «Вятские народные художественные промыслы»

19.00 - экскурс по выставке «Свет в моем окне» и встреча с автором светильников ручной работы (0+)

20.00 - мастер-класс по мыловарению (6+), стоимость с человека - 250 рублей

20.30 - викторина «Вятские ремесла» (6+)

Посетителям Диорамы предложат научиться мыловарению Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

II этаж - экспозиции «История Вятки в событиях и лицах»

18.00 - презентация барельефа «Федор Полетаев» - работа автора и художника диорамного полотна, участника Великой Отечественной войны Аркадия Интезарова (6+)

19.00 - викторина для детей «Всякий купец свой товар хвалит» (6+)

20.00 - «Алло, барышня…» - знакомство с историей появления телефонной и телеграфной связи (6+)

МУЗЕЙ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Во время акции все желающие смогут посетить Музей воинской славы на улице Красноармейской, 1-а. Кировчанам предложат поучаствовать в сеансе каллиграфии и узнать историю появления шахмат.

17.00 - представление экспозиции музея и новой выставки «Петр Великий. Личность и время» к 300-летию победы в Северной войне (0+)

18.00 - выступление саксофониста Алексея Вшивцева (0+)

19.00 - история появления шахмат в России и сеанс одновременной игры в шахматы (6+)

20.00 - сеанс каллиграфии от студии «Буки» (6+)

21.00 - беседа об истории и развитии бронетанковых войск с демонстрацией снаряжения танкистов и оборудования бронетехники (6+)