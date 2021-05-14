В Кирове 16 мая перекроют улицы и изменят несколько маршрутов общественного транспорта

На некоторых улицах запретят стоянку и остановку транспорта, некоторые - временно перекроют совсем.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кирове в воскресенье, 16 мая, временно перекроют несколько улиц и изменят некоторые маршруты общественного транспорта. Как сообщили в горадминистрации, это связано с проведением забега легкоатлетов. Кировчан просят учесть информацию при построении маршрута.
С 08.00 до 14.30 запрещено движение транспорта на следующих улицах:
- Сурикова (от Воровского до Некрасова);
- Калинина (от Сурикова до Пугачева);
- Ивана Попова (от Воровского до Левитана);
- Некрасова (от Пугачева до Чапаева).
В связи с этим несколько маршрутов общественного транспорта меняются на указанный период следующим образом:
- № 2: ул. Щорса - ул. Пугачева - Мелькомбинатовский проезд - ул. Воровского - далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;
- № 16: ул. Воровского - Мелькомбинатовский проезд - ул. Пугачева - ул. Щорса - далее по существующему маршруту. Обратно: ул. Щорса - ул. Производственная - ул. Воровского - далее по существующему маршруту;
- № 23: ул. Щорса - ул. Пугачева - ул. Левитана - ул. Ивана Попова, далее по существующему маршруту;
- № 44: ул. Воровского - Мелькомбинатовский проезд - ул. Пугачева - ул. Щорса - далее по существующему маршруту. Обратно - ОТОП «Железнодорожный вокзал» - ул. Горького - ул. Воровского - далее по существующему маршруту;
- № 51: ул. Щорса - ул. Красина - ул. Чапаева - ул. Горького - ул. Воровского - далее по существующему маршруту, обратно - тем же маршрутом;
- троллейбусы маршрута № 5: ул. Воровского - проспект Строителей - ОТОП «Улица Московская», обратно - тем же маршрутом;
Троллейбусы маршрута №7 прекратят движение на это время.
Кроме того, с 19.00 15 мая до 14.30 16 мая на нескольких улицах запретят остановку и стоянку транспорта:
- Сурикова (от Воровского до Некрасова);
- Калинина (от Сурикова до Ивана Попова);
- Ивана Попова (от Калинина до Некрасова);
- Некрасова (от Ивана Попова до Сурикова).