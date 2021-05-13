В Кировской области от коронавируса привились более ста тысяч человек

13 мая прошло очередное заседание оперштаба по нераспространению коронавируса во главе с Игорем Васильевым. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области продолжается прививочная кампания от COVID-19. Благодаря ей ситуация с распространением коронавируса начинает стабилизироваться. Об этом стало известно на очередном заседании оперштаба во главе с губернатором региона Игорем Васильевым.

На данный момент в Кировскую область поставили уже свыше 195 тысяч доз вакцины от коронавируса, в медучреждениях сейчас есть более 52 тысяч доз препарата. Первым компонентом лекарства привили 142921 жителя региона, а полный цикл вакцинации прошли 107820 кировчан. Больше всего пожелавших защититься от коронавируса - в Арбажском, Унинском, Немском, Шабалинском и Лебяжском районах, а также в заречной части Кирова.

Наша область занимает, по словам первого зампреда правительства Дмитрия Курдюмова, третье место по стране по темпам прививочной кампании: охват вакцинацией составляет 13875,1 на 100 тысяч человек. Помимо того, 60% из всего числа привившихся - кировчане в возрасте старше 60 лет.

Игорь Васильев, подводя итоги заседания, подчеркнул, что темпы вакцинации в районах области необходимо ускорять. Кроме того, запись должна быть доступной для старшего поколения.

– Обращаю внимание, что за количество прошедших вакцинацию граждан в муниципальных образованиях отвечают их руководители и главы администраций. Должна проводиться активная работа с предприятиями и организациями. Особое внимание прошу уделить увеличению количества записавшихся на вакцинацию через Единый портал государственных услуг. Необходимо сделать это доступным и для людей старшей возрастной группы, в том числе привлекая в помощь волонтеров. Сделать это необходимо в ближайшее время, – резюмировал глава региона.