МЧС Кировской области предупреждает: в регионе повышенная пожароопасность

С 11 по 16 мая в Кировской области объявлен 4 класс опасности возникновения лесных пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области с 11 по 16 мая объявили 4 класс лесной пожароопасности. Только за майские праздники и выходные зарегистрировано 172 возгорания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По мнению специалистов, большую угрозу представляет пал сухой травы. На сегодняшний день ее общая площадь в нашей области составила почти 308 га. Наиболее неблагоприятными с этой точки зрения оказались Вятскополянский, Малмыжский, Уржумский, Слободской районы, а также город Киров.

В связи с наступлением пожароопасного сезона сотрудники МЧС просят жителей региона:

- Не разводить костер в лесу и на торфянике не зависимо от близости водоема;

- Не поджигать сухую траву на полянах. Если увидели, что кто-то собирается это сделать, постарайтесь их остановить;

- Не потушенные спички, окурки сигарет, также не следует бросать в лесных массивах. Нельзя пользоваться на природе петардами бенгальскими огнями и другими пиротехническими изделиями;

- Не рекомендуется заезжать в лес на мотоцикле и автомобиле. Искры от глушителя могут спровоцировать возгорание особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- Недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- Водителям необходимо быть внимательными. Выброшенная из окна недокуренная сигарета может стать причиной масштабного, серьезного лесного пожара.

При обнаружении даже незначительного природного возгорания нужно немедленно принять меры. Необходимо постараться остановить его и одновременно обратиться за помощью по телефонам: 01; 101; 112 или по единому бесплатному номеру лесной охраны Кировской области 8-800-100-94-00.