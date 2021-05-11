Газификация Малмыжского района завершена на 62%

Игорь Васильев посетил Малмыжский район с рабочей поездкой, в конце которой встретился с местными жителями. Фото: kirovreg.ru

В Малмыжском районе в программу газификации включили деревни Алдарово и Каменный Ключ. Сейчас ресурсом обеспечены 33 населенных пункта и более 7165 квартир и домов муниципалитета. Об этом сообщили на встрече главы региона Игоря Васильева с жителями района в ходе рабочей поездки 11 мая.

Губернатор Кировской области осмотрел колхоз «Зерновой», Малмыжский маслозавод, среднюю общеобразовательную школу cела Новая Смаиль, Малмыжский районный центр культуры. По традиции, одним из элементов поездки стала встреча с местными жителями, которые смогли задать главе региона свои вопросы и получить на них ответы. Один из важных вопросов повестки дня - газификация района.

На данный момент ПАО «Газпром» строит газопровод от поселка Малмыж до села Гоньба. Завершение работ запланировано на лето 2021 года. После этого можно будет проводить дальнейшую газификацию Малмыжского района. На данный момент ресурсом обеспечено 62% муниципалитета. Схему газоснабжения региона продолжают актуализировать.

На встрече коснулись также ряда других немаловажных вопросов. Так, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Малмыжской больнице появятся 10 новых автомобилей для перевозки и доставки пациентов.

Жители задали вопрос также о строительстве объектов спорта, культуры и образования в районе. Глава региона Игорь Васильев, отвечая на него, подчеркнул, что в таких муниципалитетах, как Малмыжский, эти объекты должны быть комплексными.

- Решением Владимира Путина я назначен руководителем Государственного Совета по направлению «Образование», и я уже докладывал президенту о необходимости строить новые школы, которые становились бы культурными и спортивными центрами: со спортивным залом, бассейном, кинотеатром, где днем смогут находиться дети, а вечером - взрослые. И такое решение принято, 1340 школ по всей стране до 2023 года будут построены, и Кировская область подала свои заявки, - заметил Игорь Васильев.