День Победы 2021 года в Кирове: программа мероприятий

На театральной площади пройдет торжественный парад войск Кировского гарнизона, однако допустят на него только ветеранов и сопровождающих.
Фото: Анна КРЮКОВА
День Победы в Кирове традиционно начинают отмечать задолго до 9 мая. «Комсомолка» узнала, какие события, акции и мероприятия пройдут в городе в преддверии торжественной даты и в сам праздник.
КУДА СХОДИТЬ ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ
Мероприятия, посвященные празднику, начнутся уже в предшествующий ему день, 8 мая. Так, в 14.00 желающие смогут посмотреть концертную программу «Победный май», которую проведут в Доме культуры в поселке Сидоровка. В это же время состоится районное мероприятие «Фотоальбом воспоминаний» в ДК «Заречный».
В радужнинском Центре досуга устроят концерт «Бал Победы», который начнется в 16.00. А жители Нововятска смогут прийти в ДК «Россия», где в 17.00 также пройдет праздничный концерт «Мы - внуки твои, Победа!».
МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Основная программа, конечно, подготовлена на сам праздник Победы. Мероприятия пройдут в разных районах города. Стоит заметить, что в празднования внесли коррективы из-за пандемии коронавируса: некоторые акции пройдут только в режиме «онлайн», а на некоторые допустят только ветеранов. Традиционный фейерверк на главной площади города также отменяется.
Театральная площадь
10.00-11.00 - Торжественное прохождение войск Кировского гарнизона.
11.00-19.00 - Показ короткометражных фильмов-участников молодежного кинофестиваля «Перерыв на кино», лучших советских художественных фильмов о Великой Отечественной войне, демонстрация видеоэкскурсии «Киров — город трудовой славы», видеопоздравления первых лиц города и области.
14.00 - Выставка ретроавтомобилей.
Александровский сад
17.00 - Концертная программа ансамбля «Вересень»
17.00 - Выставка «Последние свидетели войны»
18.00 - Военный бал «В шесть часов вечера после войны»
Парк Победы
10.00-10.30 - Возложение цветов
12.00-16.00 - Концертная программа
Площадь Маршала Конева
09.00-09.20 - Торжественное мероприятие, возложение цветов
14.00 - Парад автомобилей военного и послевоенного времени. Сбор участников на площадке у памятника Маршалу Коневу.
Набережная Грина
12.00-14.00 - Музыкальное поздравление с Днем Победы в сопровождении духового оркестра в летнем театре
13:30-18.00 - Всероссийская акция «Рекорд Победы» на спортплощадке
18.00-20.00 - Концерт авторской песни «Споемте, друзья!» на площадке у мемориала «Вечный огонь»
Улицы города
11.00 - Акция-экскурсия «Троллейбус Победы. Маршрут Победы», передвигающийся по маршруту: площадь ХХ партсъезда - улицы города - площадь ХХ партсъезда.
12.00-14.00 - Автобусная экскурсия «Киров в истории Великой Победы», передвигающийся по маршруту: Набережная Грина — мемориал «Вечный Огонь» - улицы города — Театральная площадь.
По улицам Кирова будет ходить экскурсионный «Троллейбус Победы». Фото: admkirov.ru
ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ
09.00-10.00 — памятник погибшим воинам в Лянгасово
09.30 - памятник погибшим в поселке Сосновый
10.00 - памятник погибшим в селе Бахта
10.00-11.00 - мемориальные доски и памятники Октябрьского района
10.00-10.30 - мемориал Лобановского кладбища
10.00-10.30 - мемориал Мезринского кладбища
10.00-10.40 - памятник погибшим односельчанам в Дороничах
10.45 - памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны в деревне Балезинщина
11.00 - памятник погибшим в селе Русское
ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ
10.00-11.00 - Мероприятие «Салют Победы в наших сердцах» в ДК «Порошино»
11.00-13.00 - Концерт «Весна Победы» в парке ЛПК (Нововятский район)
11.00-12.30 - Концерт «Был месяц май» в Дороничах
11.00-12.00 - Праздничный концерт ко Дню Победы в Лянгасово
12.00-13.00 - Танцевальная программа «Вальс Победы» в Лянгасово
13.00 - Концерт на площади Дома дружбы народов
14.00-15.00 - Праздничное мероприятие «Сияй в веках, Великая Победа!» в ДК поселка Сидоровка
16.00 - Концерт «Ваш подвиг жив, неповторим и вечен» в ДК «Заречный»
17.00 - Концерт на площадке у Вятской филармонии
17.00-19.00 - Музыкальный вечер, посвященный Дню Победы, в Озерках
Все очные мероприятия завершатся в 19.00 традиционной минутой молчания.
ОНЛАЙН-АКЦИИ
- «Зеркало истории»: коллажи из современных и военных фотографий времен Великой Отечественной войны — в соцсетях;
- «Бессмертный полк»: фотографии участников войны и тружеников тыла — на сайте горадминистрации.