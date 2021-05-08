День Победы 2021 года в Кирове: программа мероприятий

На театральной площади пройдет торжественный парад войск Кировского гарнизона, однако допустят на него только ветеранов и сопровождающих. Фото: Анна КРЮКОВА

День Победы в Кирове традиционно начинают отмечать задолго до 9 мая. «Комсомолка» узнала, какие события, акции и мероприятия пройдут в городе в преддверии торжественной даты и в сам праздник.

КУДА СХОДИТЬ ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ

Мероприятия, посвященные празднику, начнутся уже в предшествующий ему день, 8 мая. Так, в 14.00 желающие смогут посмотреть концертную программу «Победный май», которую проведут в Доме культуры в поселке Сидоровка. В это же время состоится районное мероприятие «Фотоальбом воспоминаний» в ДК «Заречный».

В радужнинском Центре досуга устроят концерт «Бал Победы», который начнется в 16.00. А жители Нововятска смогут прийти в ДК «Россия», где в 17.00 также пройдет праздничный концерт «Мы - внуки твои, Победа!».

МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Основная программа, конечно, подготовлена на сам праздник Победы. Мероприятия пройдут в разных районах города. Стоит заметить, что в празднования внесли коррективы из-за пандемии коронавируса: некоторые акции пройдут только в режиме «онлайн», а на некоторые допустят только ветеранов. Традиционный фейерверк на главной площади города также отменяется.

Театральная площадь

10.00-11.00 - Торжественное прохождение войск Кировского гарнизона.

11.00-19.00 - Показ короткометражных фильмов-участников молодежного кинофестиваля «Перерыв на кино», лучших советских художественных фильмов о Великой Отечественной войне, демонстрация видеоэкскурсии «Киров — город трудовой славы», видеопоздравления первых лиц города и области.

14.00 - Выставка ретроавтомобилей.

Александровский сад

17.00 - Концертная программа ансамбля «Вересень»

17.00 - Выставка «Последние свидетели войны»

18.00 - Военный бал «В шесть часов вечера после войны»

Парк Победы

10.00-10.30 - Возложение цветов

12.00-16.00 - Концертная программа

Площадь Маршала Конева

09.00-09.20 - Торжественное мероприятие, возложение цветов

14.00 - Парад автомобилей военного и послевоенного времени. Сбор участников на площадке у памятника Маршалу Коневу.

Набережная Грина

12.00-14.00 - Музыкальное поздравление с Днем Победы в сопровождении духового оркестра в летнем театре

13:30-18.00 - Всероссийская акция «Рекорд Победы» на спортплощадке

18.00-20.00 - Концерт авторской песни «Споемте, друзья!» на площадке у мемориала «Вечный огонь»

Улицы города

11.00 - Акция-экскурсия «Троллейбус Победы. Маршрут Победы», передвигающийся по маршруту: площадь ХХ партсъезда - улицы города - площадь ХХ партсъезда.

12.00-14.00 - Автобусная экскурсия «Киров в истории Великой Победы», передвигающийся по маршруту: Набережная Грина — мемориал «Вечный Огонь» - улицы города — Театральная площадь.

По улицам Кирова будет ходить экскурсионный «Троллейбус Победы». Фото: admkirov.ru

ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ

09.00-10.00 — памятник погибшим воинам в Лянгасово

09.30 - памятник погибшим в поселке Сосновый

10.00 - памятник погибшим в селе Бахта

10.00-11.00 - мемориальные доски и памятники Октябрьского района

10.00-10.30 - мемориал Лобановского кладбища

10.00-10.30 - мемориал Мезринского кладбища

10.00-10.40 - памятник погибшим односельчанам в Дороничах

10.45 - памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны в деревне Балезинщина

11.00 - памятник погибшим в селе Русское

ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

10.00-11.00 - Мероприятие «Салют Победы в наших сердцах» в ДК «Порошино»

11.00-13.00 - Концерт «Весна Победы» в парке ЛПК (Нововятский район)

11.00-12.30 - Концерт «Был месяц май» в Дороничах

11.00-12.00 - Праздничный концерт ко Дню Победы в Лянгасово

12.00-13.00 - Танцевальная программа «Вальс Победы» в Лянгасово

13.00 - Концерт на площади Дома дружбы народов

14.00-15.00 - Праздничное мероприятие «Сияй в веках, Великая Победа!» в ДК поселка Сидоровка

16.00 - Концерт «Ваш подвиг жив, неповторим и вечен» в ДК «Заречный»

17.00 - Концерт на площадке у Вятской филармонии

17.00-19.00 - Музыкальный вечер, посвященный Дню Победы, в Озерках

Все очные мероприятия завершатся в 19.00 традиционной минутой молчания.

ОНЛАЙН-АКЦИИ

- «Зеркало истории»: коллажи из современных и военных фотографий времен Великой Отечественной войны — в соцсетях;

- «Бессмертный полк»: фотографии участников войны и тружеников тыла — на сайте горадминистрации.