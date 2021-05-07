«Мы не ставим целью ужесточить наказание»: как работают сотрудники уголовно-исполнительной инспекции

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции контролируют осужденных, чье наказание не связано с лишением свободы. Фото: пресс-служба УФСИН России по Кировской области

7 мая свой профессиональный праздник отмечают работники уголовно-исполнительной инспекции. В его преддверии «Комсомолка» встретилась с династией сотрудников и узнала о тонкостях и нюансах их работы.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ УИИ?

В последние годы количество преступников, лишенных свободы, сокращается. Суд все чаще назначает наказание, которое не отрывает человека от социума. Получив условный срок наказания, преступники получают статус осужденных и свободны до первого серьезного проступка. И на весь этот период их жизнь тесно связана с уголовно-исполнительной инспекцией.

Сотрудники УИИ следят за соблюдением закона «условниками» и стараются оградить от совершения проступка, который превратит условный срок в реальный. Их обязанность - исполнение наказаний:

- обязательные, исправительные и принудительные работы;

- ограничение свободы;

- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

УИИ также осуществляют контроль за мерами пресечения (домашний арест, запрет определенных действий и залог) и уголовно-правовыми мерами:

- условное осуждение;

- отсрочка отбывания наказания в связи с беременностью или наличием ребенка;

- отсрочка лицам, признанным больным наркоманией;

- контроль за осужденными без лишения свободы, обязанными пройти лечение от наркомании, и признанными нуждающимися в лечении.

Контролировать осужденных помогают новые технологии - к примеру, электронные браслеты. С их помощью можно отследить, не покидают ли приговоренные к ограничению свободы или домашнему аресту территорию, на которой должны находиться, не посещают ли определенные места, и так далее.

Сегодня круг обязанностей сотрудников УИИ широк: помощь оступившимся людям в трудоустройстве и восстановлении документов, и даже контроль за их бытом и образом жизни. Они и контролеры, и воспитатели, и психологи, и соцработники, и водители, и юристы. Также они готовят и направляют в суд представления - на продление срока наказания и возложения дополнительных обязанностей, его отмену или замену на более суровое. К сотрудникам предъявляют высокие требования без различия пола - высшее профессиональное образование, знание правовых основ службы, владение методами пенитенциарной педагогики и психологии.

Спектр обязанностей сотрудника уголовно-исполнительной инспекции довольно широк. Фото: пресс-служба УФСИН России по Кировской области

РАБОТАЮТ ЦЕЛЫЕ ДИНАСТИИ

Не секрет, что в правоохранительных органах зачастую работают целыми династиями. Преемственность на этой службе - не редкость. И, кроме того, большинство сотрудников уголовно-исполнительной инспекции - женщины. Несмотря на кажущуюся слабость, они ежедневно в общении со своими подопечными проявляют настоящий характер и принципиальность. Нам повезло познакомиться с представителями одной семьи.

Галина Михайловна Ходырева в правоохранительных органах проработала 30 лет, сейчас находится на заслуженном отдыхе. Имея специальность «учитель начальных классов», в 1975 году пришла в Нововятский РОВД на должность старшей паспортистки. В 1982 году Галина Михайловна стала начальником УИИ № 4 по Нововятскому району города Кирова и проработала там до 2005 года, после чего ушла на пенсию в звании подполковника внутренней службы. За эти годы кировчанку не раз поощряли денежными премиями, неоднократно награждали медалями «За безупречную службу» второй и третьей степени. После ухода в отставку Галина Михайловна активно участвует в работе ветеранской организации ОВД по Нововятскому району.

Ее дочь, Оксана Александровна Попова, пришла в УИИ практически на смену матери в 2005 году, вступив в должность старшего инспектора. Сейчас она возглавляет Нововятский межмуниципальный филиал УИИ. По ее словам, привыкать к работе было тяжело. Втянуться удалось только через два месяца.

Галина Михайловна отмечает, что сейчас работа УИИ сильно изменилась. Сотрудники ведут личные дела осужденных в двойном объеме: на бумаге и в компьютерной базе данных. Кроме того, раньше не было таких видов наказаний, как ограничение свободы, обязательные работы и домашний арест. Зато была другая обязанность.

- Раньше подразделение называлось «инспекция исправительных работ и трудоустройства». То есть мы должны были устроить на работу бывшего осужденного, - делится Галина Михайловна. - За три месяца до освобождения из мест лишения свободы нам присылали сообщение: такой-то вскоре выйдет, примите меры, чтобы он был прописан и трудоустроен.

По словам Галины Михайловны, это не уменьшало количество рецидивов. Но сейчас, как она говорит, на учет встают уже чуть ли не семьями: «что посеешь, то и пожнешь». Однако сотрудники инспекции стараются сделать все, чтобы помочь осужденным исправиться.

Оксана Попова пришла работать в УИИ по примеру своей матери, Галиной Ходыревой. Фото: пресс-служба УФСИН России по Кировской области

ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ

Работе с несовершеннолетними уделяется особое внимание. Сотрудники УИИ участвуют в профилактических и рейдовых мероприятиях совместно со службой участковых. Это позволяет знать все о жизни тех, кто состоит на учете.

- Как правило, они все из неблагополучных семей, - говорит подполковник внутренней службы. - Мы взаимодействуем с психологами, органами опеки и комиссией по делам несовершеннолетних, центрами детского развития и творчества. Стараемся трудоустроить их на лето. Главная наша задача - помочь осознать и понять их ошибку.

Чаще всего несовершеннолетние совершают кражи, причем в последнее время больше воруют продукты в магазинах. Раньше ориентировались на технику - сотовые телефоны, к примеру. На подобное поведение, по словам Оксаны, влияет множество факторов - нежелание учиться и работать, психологические особенности. До детей-правонарушителей пытаются достучаться разными способами.

- Наша цель - перевоспитать их, - делится Оксана. - Несовершеннолетним редко дают реальные сроки, и это наш шанс. Однако если после неоднократных предупреждений и рецидивов нет никаких изменений - конечно, наказание меняют.

«МЫ СТАРАЕМСЯ ХОТЬ ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ»

На учете в Нововятском межмуниципальном филиале УИИ сейчас состоит 258 кировчан в трех подведомственных районах: Нововятский, Фаленский и Зуевский. Сотрудники хорошо знают их всех: как живут, как работают, с кем общаются. Нередко осужденные нарушают предписанные обязательства, и тогда за ними приходится побегать.

- Есть те, кто ни законы не признают, ни доброго слова не понимают. Но все же надо понимать: каждый осужденный - простой человек со своими слабостями и проблемами. УИИ не ставит целью ужесточить наказание. Когда наши подопечные получают замену условного наказания на реальное, мы по-настоящему переживаем из-за того, что не удалось переубедить человека в том, что выбранный им путь может его погубить, - поделилась Оксана Попова.

Со всеми осужденными сотрудники УИИ проводят профилактическую работу: проверяют место жительства и круг общения, направляют в центры занятости. Если речь идет о подростке - разрабатывают планы индивидуальной работы с комиссией по делам несовершеннолетних и центрами детского и юношеского творчества. Всегда готовы помочь также психологи, работники наркологических центров, и даже священники.

- Задача нашей службы - следить за тем, как осужденный исполняет наказание. Мы должны предупредить совершение повторного преступления. И нередко люди, вставшие на путь исправления, нашедшие работу и создавшие семью, благодарят нас. Значит, не зря работаем, - добавила напоследок Оксана Попова.