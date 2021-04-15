Региональное отделение «Союза женщин России» примет участие в реализации социально значимых проектов Кировской области

Документ подписали глава региона Игорь Васильев и председатель организации Ирина Морозова. Фото: kirovreg.ru

В четверг, 15 марта, правительство Кировской области заключило с региональным отделением «Союза женщин России» соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Документ подписали глава региона Игорь Васильев и председатель организации Ирина Морозова. Соглашение заключено сроком на пять лет. В нем отражено участие «Союза женщин России» в реализации социально значимых государственных программ, действующих в интересах семьи, способствующих улучшению положения женщин в обществе, обеспечению их прав в сфере труда.

Кроме того, губернатор Кировской области принял участие в церемонии награждения победительниц областного конкурса «Женщина года - 2020», которая прошла в филармонии. Председатель регионального отделения «Союза женщин России» Ирина Морозова сообщила, что по итогам 2020 года кировскую организацию отметили на федеральном уровне: мы заняли 10 место в стране и стали четвертыми в ПФО по информационной активности. Всего на конкурс было представлено 167 работ, победителями стали 16 участниц, лауреатами - 49 женщин, 102 претендентки получат дипломы участников.

- Среди вас лучшие учителя, лучшие врачи, лучшие руководители трудовых коллективов. Вы победили абсолютно заслуженно. Те, кто участвовал, но не победил – не останавливайтесь на достигнутом, – обратился к участницам глава региона. – Конкурс «Женщина года» еще молодой, но уже стал доброй традицией в Кировской области. От всей души выражаю вам признательность за то, что своими делами, достижениями и успехами вы делаете этот мир и нашу жизнь лучше.

Глава региона Игорь Васильев вручил памятные медали «Союза женщин России». Фото: kirovreg.ru

Глава региона Игорь Васильев также вручил памятные медали «Союза женщин России» сотруднице музея им. Молотова краеведу Татьяне Зяблицевой и заслуженной учительнице РФ Нине Беляковой. Ведущий библиотекарь библиотеки-филиала №14 им. Порфирьева Анна Вертелецкая была награждена памятной медалью имени Валентины Степановны Гризодубовой. Памятные медали «Дочерям отчизны» вручены ветеранам труда Валентине Куликовой и Ольге Туевой, а также хранителю фондов Татьяне Зотовой.

СПРАВКА «КП»

Областной конкурс «Женщина года» проводится ежегодно с 2005 года. Цель конкурса – повышение социального статуса женщины в семье, обществе и государстве, признание ее вклада в социально-экономическое развитие Кировской области. В 2021 году конкурс проводится в 17 раз. За этот период его участницами стали более 3 тысяч женщин из 45 муниципальных образований Кировской области.