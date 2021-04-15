Цены в Кирове: подорожало кофе, стройматериалы и услуги химчистки

Стоимость чашки кофе выросла на 7,2% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В течение марта жителям региона пришлось в среднем на 1% больше платить за товары и услуги. Подробнее о том, как изменились цены, рассказали специалисты Кировстата.

ВЫРОСЛА СТОИМОСТЬ РЫБЫ И КУРИНЫХ ЯИЦ

За месяц в Кировской области значительно подорожали мясные продукты. Так, цены на куриные окорочка повысились сразу на 8%. Также стала выше стоимость баранины - на 7%, охлажденных и мороженых кур - на 6%, мяса индейки - на 3%. Взлетели цены и на рыбопродукты. К примеру, мороженые кальмары теперь обходятся на 11% дороже, неразделанные мороженые креветки - на 4,1%, соленая и копченая рыба - на 3,6%.

Среди других продуктов питания жителям приходилось платить больше за майонез - на 9,1%, куриные яйца - на 7,6%, национальные сыры и брынзу - на 4,6%, сахар-песок - на 3,6%. Кроме того, в марте выросли цены на продукцию общепита. Особенно подорожало кофе - на 7,2%.

СЕЗОННАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ ТОЖЕ ВЫРОСЛА В ЦЕНЕ

Стоимость на некоторые непродовольственные товары также стала выше. Особенно в группе строительных материалов подорожала металлочерепица - на 9,4%, древесностружечные плиты - на 5,7%, еврошифер - на 3,5%, обрезные доски - на 2,6%. Продолжился рост цен и на мебель. Например, стоимость рабочих и кухонных столов выросла - на 4,8%, шкафов-вешалок для прихожей - на 4,2%, шкафов для платья и белья - на 3,2%.

Специалисты также зафиксировали рост цен на обувь и одежду сезонного ассортимента: женские туфли из натуральной кожи подорожали на 4,9%, утепленные комбинезоны для дошкольников - на 2,8%, демисезонные женские сапоги из натуральной кожи - на 2,6%, мужские джемперы - на 2,4%. Среди других товаров дороже теперь обходятся фотоаппараты - на 4,4%, учебники и учебные пособия - на 4,2%, рюкзаки для взрослых - на 3,7%, книги детективно-приключенческого жанра - на 2,7%, телевизоры - на 2,6%, велосипеды для взрослых - на 2,5% и дошкольников - на 2%.

Что касается услуг, то в марте взлетела стоимость стирки и глажения белья - на 12,6%, химчистки мужского костюма - на 8,7%, установки натяжного потолка - на 2%. Также подорожали билеты на поезда пригородного и дальнего следования на 3,9%, стоимость отдыха в ОАЭ - на 12,1%, полиса КАСКО - на 7,1%, прививок животных - на 5,6%, проживания в гостиницах 4 и 5 звезд - на 4,6%, пребывания пациента в круглосуточном стационаре - на 4,4%.

При этом цены на проезд в такси и авиаперелет эконом-классом стали выгоднее на 8,1% и 2,6% соответственно. Также снизилась стоимость пересылки простой посылки внутри России - на 3,4%, плата за потребительский кредит - на 2,4%.