Весенняя охота в Кировской области 2021: сроки и правила

Охотники должны иметь при себе все необходимые документы, а также соблюдать правила и технику безопасности при обращении с оружием. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России постепенно начинается весенний сезон охоты, но сроки его открытия устанавливаются регионами самостоятельно. «Комсомолка» узнала, в какие даты разрешается добывать дичь в Кировской области в 2021 году.

СРОКИ ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2021

Охота на селезней с подсадной уткой на всей территории Кировской области начнется с 15 апреля и закончится 15 мая. При этом установлено ограничение - не более двух охотников с одной подсадной уткой.

Кроме того, указом губернатора Игоря Васильева Кировская областб на время весенней охоты будет разделена на две зоны: южную и северную. Добыча водоплавающей и боровой дичи:

- южная зона: водоплавающая дичь - с 19 по 28 апреля; боровая - с 24 апреля по 3 мая;

- северная зона: водоплавающая дичь - с 26 апреля по 5 мая; боровая - с 1 по 10 мая.

В итоге охота на дичь продлится 15 календарных дней в каждой из зон.

ПРАВИЛА ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2021

С1 января 2021 года в России вступили новые правила охоты. Изменения коснулись почти всех ранее действовавших норм: от сроков разрешенной охоты на отдельные виды дичи до особенностей применения разных типов оружия.

Основные запреты, действующие на период весенней охоты в Кировской области 2021 году:

- с подхода можно охотиться только на глухаря на току;

- нельзя охотится на самок уток, глухарей, тетеревов;

- нельзя выходить на пернатую дичь, с собаками и ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания раненой пернатой дичи и подачи добытой пернатой дичи;

- на рябчиков, лысуху, камышницу, серого гуся, белую и тундряную куропатку, на вальдшнепа нельзя охотиться на утренней тяге;

- не допускается применение любых световых устройств для добычи пернатой дичи, а также электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими и иными животными;

- нельзя находиться в охотничьих угодьях на механических транспортных средствах, летательных аппаратах, а также плавательных средствах с включенным мотором, в том числе не прекративших движение по инерции после выключения мотора, с охотничьим оружием в расчехленном состоянии, а равно со снаряженным магазином или барабаном и (или) имеющим патрон в патроннике;

- нельзя применять охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия для охоты на пернатую дичь;

- нельзя применять охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие для охоты на пернатую дичь, снаряженное дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями.

Кроме того, охотники должны иметь при себе все необходимые документы, а также соблюдать правила и технику безопасности при обращении с оружием. Ознакомиться с полным текстом документа можно тут.