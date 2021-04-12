Игорь Васильев принял участие в открытии патриотической акции «Маршрут памяти»

Глава региона Игорь Васильев подвел итоги региональной акции и открыл второй этап мероприятия. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области проходит региональная патриотическая акция «Маршрут памяти». Сегодня, 12 апреля, в Вахрушах стартовал второй этап мероприятия. В его открытии приняли участие глава региона Игорь Васильев, министр спорта и молодежной политики Анна Альминова и глава Слободского района Владимир Хомяков.

- Сегодня мы подводим итоги региональной патриотической акции «Маршрут памяти» и даем старт следующего этапа. Это очень важная акция, которая направлена на сохранение памяти о величайшей трагедии человечества. Сейчас, когда некоторые пытаются фальсифицировать историю, вымыть память о героях, снести памятники воинам, очень важно сохранить истину о событиях Великой Отечественной войны, чтобы будущие поколения никогда не допустили повторения подобной трагедии. Всем организаторам акции «Маршрут памяти» огромное спасибо и успехов в дальнейшей реализации проекта, - сказал губернатор.

Во время мероприятия глава региона наградил командиров областных поисковых отрядов. Кировчане Светлана Клепикова, Алексей Зыкин и Максим Ошергин получили Знаки отличия I степени «За отличие в поисковом движении». По словам самих поисковиков, это очень почетно. Алексей Зыкин выразил надежду, что движение будет развиваться, в особенности среди молодежи, которая будет беречь и чтить память о предках и их подвигах.

«Маршрут памяти» проводится в нашем регионе с 2020 года. Цель акции - сохранить память о героях и событиях Великой Отечественной войны.

Как отметила Анна Альминова, особое значение этой акции придает интерактивность: молодежь погружается в атмосферу тех тяжелых лет и знакомится с предметами военной эпохи с помощью современных технологий. Так, гости могут увидеть выставку передвижного музея поисковых отрядов с экспонатами, найденными во время экспедиций «Вахты памяти», VR-выставку «Жизнь», фотографии и портреты ветеранов и фронтовиков. Организаторами проекта стали областной Минспорт, Дворец молодежи, «Военно-исторический Клуб «ФРОНТ», Центр русской культуры и письменности «Мир», межрайонный поисковый отряд «Рубеж», молодежная поисковая организация «Долг», региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Вятская епархия Русской православной церкви.