Кировский ведущий Антон Боков: «Брат для меня самый близкий друг»

Близнецы Боковы: «Можем общаться на любые темы и понимаем друг друга с полуслова». Фото: предоставлено героем публикации.

Семья имеет большое значение в жизни каждого человека. Любому из нас приятно осознавать, что рядом есть родные люди, которые не предадут, помогут и поддержат в трудную минуту. О роли родителей можно говорить бесконечно, но, наверное, все согласятся, что самые лучшие друзья и подруги - это наши братья и сестры. С ними мы делимся секретами, находимся на одной волне, чувствуем себя легко и раскрепощенно. Особенно тесная связь друг с другом, как правило, бывает у близнецов.

В Международный день братьев и сестер, который отмечается 10 апреля, нам удалось пообщаться с одним из популярных кировских ведущих Антоном Боковым. Он рассказал о том, как иногда пользуется внешним сходством со своим братом-близнецом.

- Одинаковая внешность очень часто помогает, - говорит Антон. - Часто друзья путают нас с братом и не могут определить кто из нас кто. Потом, конечно, все встает на свои места. А вот по характеру мы совершенно разные.

- Были ли в жизни ситуации, когда вы выдавали себя за брата?

- В таких ситуациях я оказывался всего два раза в жизни. Первый был еще в детстве. Однажды, ради шутки, я пошел на свидание с девушкой брата, а он с моей. После того, как прошло всего полчаса, мне стало настолько смешно, что я не сдержался, рассмеялся и тем самым выдал себя. Второй раз мы воспользовались нашим сходством, когда проходили медкомиссию в военкомате. Там произошел забавный случай. У брата небольшой остеохондроз, а нам нужно было получить идеальные результаты. В итоге мне пришлось делать снимки четыре раза.

- У вас одинаковые привычки, предпочтения в еде и одежде, интересы, профессии или все же разные?

- Мы оба закончили колледж культуры по специальности режиссуры. В настоящее время работаем ведущими мероприятий. Что касается одежды, то до семи лет, родители покупали нам одинаковые вещи. Так они хотели избежать ссор между нами, - рассказал Антон.

На вопрос: есть ли у вас уже собственные семьи, Антон ответил, что они с братом оба счастливы в браке. У них подрастают замечательные дети, но близнецов среди них нет.

-Как вы предпочитаете отдыхать - вместе или отдельно друг от друга, чем увлекаетесь, есть ли хобби?

- Так сложилось, что вместе мы практически не отдыхаем. Большую часть нашей жизни занимает работа. Вот на ней мы всегда вместе, чувствуем друг друга, словно единый механизм. Прекрасно когда хобби становится твоей основной деятельностью и приносит доход, - поделился Антон Боков.

- Часто ли вас путают знакомые, друзья, а может, и родственники?

- Знакомые часто путают. Иногда идешь по улице, а с тобой здоровается человек, которого ты совершенно не знаешь. Друзья и близкие никогда не путают. Бабушка порой называет нас разными именами, но это связано уже с преклонным возрастом.

- Что больше всего цените в своем брате?

- Брат для меня самый близкий друг. Ценю то, что мы всегда открыты друг перед другом. Можем общаться на любые темы и понимаем друг друга с полуслова, - подытожил ведущий Антон Боков.