В Кировской области в 2021 году появятся еще пять модельных библиотек

С помощью интерактивного развивающего столика «Уникум» ребята попадают в настоящую научную лабораторию. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области успешно продолжается реализация национального проекта «Культура». Так, в этом году в его рамках в регионе планируют открыть еще пять модельных библиотек, на их создание из федерального бюджета выделено 40 миллионов рублей.

В 2020 году в Кировской области также появилось пять современных библиотек. За это время учреждения уже успели стать центром притяжения для многих детей и взрослых. К примеру, в Филипповской библиотеке им В.А. Караваева организованы различные кружки.

- Каждый находит здесь что-то интересное для себя: работу с микроскопом, задания по анатомии, знакомство с животными или растениями и многое другое, - отметили в пресс-службе областного правительства. - А шлем виртуальной реальности дает возможность заглянуть в космос или отправиться в путешествие по земному шару.

Особой популярностью у подрастающего поколения пользуется кружок «Я - мультипликатор», в котором дети создают мультфильмы. Ребята признаются, что хотят продолжить дело известного земляка Валентина Караваева, автора мультфильмов «Возвращение блудного попугая» и «Дед Мороз и лето».

Кроме того, посетители учреждения могут бесплатно выйти в глобальную сеть с помощью ноутбуков и планшетов. Стоит отметить, что такая возможность в селе есть пока только в библиотеке. Пришлась по душе читателям и новая мебель - мягкие диванчики, подиумы, кресла-мешки, подвесные кресла-капли.

Новые учреждения становятся также площадкой и для различных дискуссий. Так, на днях в Кирово-Чепецке прошел семинар «Новая библиотека – шаг в будущее», где сотрудники обсуждали аспекты стратегии развития библиотечного дела в России до 2030 года.