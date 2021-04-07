Кировский фитнес-инструктор: «Приятно осознавать, что в твоих силах помочь человеку осуществить его мечту»

Фитнес-тренер Евгений Кропачев (второй справа) считает, что каждый сам должен решить, хочет он заниматься или нет. Фото: предоставлено героем публикации.

Здоровый образ жизни - тренд современной жизни. Многие кировчане стараются посещать тренажерные залы, чтобы привести себя в форму и сбросить напряжение после тяжелого рабочего дня. В нашем городе созданы все условия для занятия фитнесом. Однако выйти из зоны комфорта и начать тренироваться достаточно тяжело. Ведь спорт это не только физические нагрузки, но и правильное, здоровое питание и строгое соблюдение режима дня. В связи с этим отказаться от своих привычек и кардинально поменять мировоззрение может далеко не каждый. Но тот, кто все-таки пошел на это, чувствует себя более уверенным и раскрепощенным. В преддверии Дня здоровья мы пообщались с фитнес-инструктором Евгением Кропачевым. Он рассказал нам о своей профессии и дал полезные советы тем, кто еще не решился встать с дивана и прийти в зал.

Евгений подчеркнул, что обучая людей вести здоровый образ жизни, инструктор сам должен разбираться в программах тренировок, правилах выполнения упражнений и особенностях питания.

- Кировчане в последнее время чаще стали приходить в тренажерный зал. С чем, по вашему мнению, это связано?

- На мой взгляд, сегодня правильно питаться и ходить в тренажерный зал стало модно. Люди перестали худеть «к лету». Они занимаются не к приближающемуся пляжному сезону, а просто в удобное для них время, причем с завидной регулярностью.

- Насколько занятие фитнесом реально полезно для здоровья?

- Любая активная деятельность полезна для нашего здоровья, но естественно в пределах разумного. Важно учитывать особенности организма каждого человека. Тренироваться необходимо последовательно, постепенно увеличивая нагрузку,- пояснил Евгений.

- Во время занятия фитнесом важную роль играет правильное, сбалансированное питание. От каких продуктов придется отказаться, а какие наоборот принесут пользу и усилят результат от тренировок?

- Правильное, сбалансированное питание играет важную роль не только во время занятий фитнесом. Все зависит от того, какую цель вы преследуете. Если вы хотите усилить эффект от тренировок и быстро похудеть, то конечно необходимо перейти на низкокалорийную пищу. Но это не означает полный отказ от любимых блюд. В этом вопросе все индивидуально и неоднозначно, - отметил фитнес-тренер.

- Вы предпочитаете работать с группами или проводить индивидуальные занятия?

- Одинаково нравится проводить как групповые, так и индивидуальные тренировки, - сказал инструктор. - Во время проведения занятий с большим количеством людей нужно донести информацию до каждого. Все должны правильно понять, как и что делать. Но в обоих случаях люди работают над собой и меняются к лучшему, что радует каждого тренера.

- Кто чаще приходит в зал мужчины или женщины?

- Фитнесом больше занимается прекрасная половина человечества. Женщины трепетнее относятся к своему внешнему виду. Но как показывает практика, мужчины задерживаются в зале на более долгий срок. Девушки же при достижении своих целей, начинают относиться к тренировкам несерьезно и просто бросают заниматься.

- Были ли в вашей практике непростые клиенты, к которым приходилось применять особый подход для достижения конечного результата?

- Надо всегда помнить, что любой клиент - это индивидуальная личность cо своим характером и возможностями, - отметил фитнес-тренер. - Разумеется, к каждому нужно применять особый подход. Для достижения конечного результата в тренировочном процессе нельзя пренебрегать физическим состоянием подопечного и в случае необходимости вовремя корректировать план занятий.

- Евгений, а почему Вы решили стать фитнес-инструктором? Что вам нравится в вашей профессии больше всего?

- Приятно осознавать, что в твоих силах помочь человеку осуществить его мечту, - улыбается тренер. - Незабываемые эмоции в карьере любого фитнес-инструктора - это чувствовать, что ты мотивируешь и заряжаешь своего ученика на результат, а он в свою очередь приобретает уверенность в собственных силах.

- Что вы посоветуете людям, которые хотят прийти в зал, но никак не могут решиться на этот шаг?

- Насильно мил не будешь. В первую очередь, каждый сам должен решить хочет он этого или нет. Если не будет внутреннего азарта и желания, то тренировки не принесут радости, и в итоге человек бросит заниматься и все, что он успел сделать за это время в зале, будет напрасно.