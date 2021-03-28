В Кирове подростки устроили танцы у «Вечного огня»

На серии снимков можно разглядеть, как двое молодых людей танцуют в непосредственной близости от «Вечного огня» в Парке Победы. Фото: vk.com/zlo43

В Кирове компания подростков в очередной раз устроила танцы у «Вечного огня» в Парке Победы. Кадры своего «подвига» ребята выложили в Instagram-stories, которые в дальнейшем разлетелись по социальным сетям.

- Опять подростки танцуют возле вечного огня, Киров не перестает удивлять, - написал пользователь в паблике «ЗЛОЙ КИРОВЧАНИН» и прикрепил скриншоты из Instagram-stories.

На серии снимков можно разглядеть, как двое молодых людей танцуют в непосредственной близости от «Вечного огня» в Парке Победы, а некоторые кадры подписаны фразами «тачь данс стоп» и «у нас все пучком».

В пресс-службе УМВД по Кировской области сообщили, что по данному инциденту проводится проверка.

- Личности данных несовершеннолетних граждан установлены – ими оказались подростки 14-16 лет, - сообщили в МВД.

Сотрудникам полиции ребята пояснили, что вечером 20 марта во время прогулки решили погреться у Вечного огня, намерений к оскорблению мемориала не имели.

С подростками и их родителями проведены профилактические беседы.

- Проверка продолжается, по ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в МВД.

Отметим, что это уже не первый подобный случай, всколыхнувший весь город. В середине июля 2020 года в сеть попали кадры, на которых две юные кировчанки сушат промокшую одежду у «Вечного огня». А уже в сентябре 2020 года очевидцы запечатлели трех тиктокерш, которые снимали видеоролик у мемориала.