Губернатор Кировской области принял участие в обсуждении формирования региональных бюджетов

Игорь Васильев принял участие в заседании комиссии Государственного совета по направлению «Экономика и финансы». Фото: kirovreg.ru

В понедельник, 22 марта, губернатор Кировской области Игорь Васильев принял участие в заседании комиссии Государственного совета по направлению «Экономика и финансы», которое прошло в формате видеоконференцсвязи.

Участники мероприятия обсудили вопросы формирования региональных бюджетов и межбюджетных трансфертов, а также исполнение поручений президента Владимира Путина. Так, один из вопросов касался реструктуризации бюджетных кредитов регионов. В настоящее время Кировская область выполняет установленные обязательства по поэтапному снижению уровня долговой нагрузки и не наращиванию объемов коммерческого долга региона. Напомним, что в 2017 году наш регион приняла участие в федеральной программе реструктуризации бюджетных кредитов.

Заседание комиссии прошло в формате видеоконференцсвязи. Фото: kirovreg.ru

Кроме того, в ходе заседания участники встречи сошлись во мнении, что необходимо предусмотреть ежегодную индексацию величины дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъект РФ. Прозвучало и предложение предусмотреть данную дотацию не ниже уровня инфляции.

Еще один вопрос, который обсудили на заседании комиссии, касался механизма распределения межбюджетных трансфертов. Предложено: учитывать уровни и наполняемость региональных бюджетов.

Предложения, озвученные в ходе заседания комиссии, будут сформированы и вынесены на заседание Госсовета с участием президента Владимира Путина, которое пройдет весной.