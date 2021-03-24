Коронавирус в Кировской области, последние новости на 24 марта 2021 года: в регион привезли новую партию доз вакцины от COVID-19

Новую партию вакцины поставили в регион 23 марта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 24 марта 2021 года:

- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 92 новых случая заражения COVID-19;

- 147 жителей области выздоровели;

- амбулаторно лечатся 2749 человек.

В инфекционные стационары госпитализированы 1786 пациентов. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 1502 человек. У 1395 жителей региона болезнь осложняется пневмонией. Еще 284 пациента находятся под наблюдением с диагнозом «пневмония», результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.

В отделении реанимации в тяжелом состоянии находится 101 человек, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 316 (+1). За неделю - с 15 по 21 марта - в госпиталях Кировской области скончались семь пациентов.

Коэффициент смертности от коронавируса в регионе - 0.82% (средний по России - 2.1%). Регион находится на 31 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области - 0,91Rt.

Кировский завод начнет выпускать вакцину от коронавируса. Начать производить препарат планируют уже летом. К концу года планируется выпустить около пяти миллионов доз вакцины.

В регион привезли очередную партию вакцины от коронавируса - 2400 доз. Сейчас их распределяют по кировским больницам. По состоянию на 23 марта первым компонентом препарата привились более 47,5 тысяч кировчан Более половины из них - люди старшего возраста.

Записаться на прививку можно по единому номеру 122 либо на портале Госуслуг. В приоритете на вакцинацию - работники медицинской, педагогической и социальной сфер, а также сотрудники организаций, ежедневно работающие с большим потоком людей и жителям региона старше 55 лет. Кроме того, первоочередность отдается кировчанам, находящимся в «листе ожидания». Сейчас в нем записаны более 1,5 тысячи жителей региона.

Нашему региону выделят более 42 миллионов рублей на лекарства от коронавируса. Препараты, закупленные на эти средства, будут выдавать пациентам, лечащимся на дому с легкой формой болезни.

Кировская область живет в условиях пандемии коронавируса уже целый год. 13 марта 2020 года в нашем регионе выявили первый случай подозрения на COVID-19. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за год, с 13 марта 2020 года по 13 марта 2021 года, в Кировской области выявили 38017 человек, заразившихся коронавирусом. Выздоровели 33764 заболевших жителей региона. 307 кировчан умерли от нового вируса.