Партия «Новые люди» поддержит три проекта кировчан

Фото: партия «Новые люди»

Партия «Новые люди» определила победителей всероссийского проекта «Марафон идей» в Кировской области, который начался более месяца назад, 12 февраля текущего года. На конкурс мог заявиться любой желающий и предложить идеи о том, как улучшить жизнь своего города, области или всей России. Участие в уникальном проекте партии «Новые люди» приняли 15327 человек из 65 регионов страны. Жители Кировской области подали 155 заявок, лучшие из них были представлены на суд жюри.

- В течение месяца нам приходили креативные и интересные предложения по улучшению качества жизни во всех сферах региона и страны, - отметил руководитель регионального штаба партии «Новые люди» Олег Голиков.

Важность и торжественность церемонии подведения итогов конкурса «Марафон идей» придал приезд в Киров руководителя центрального исполкома партии «Новые люди» Владислава Даванкова, который вошел в состав жюри вместе с секретарем партии в Кировской области Олегом Голиковым, заместителем секретаря партии в регионе Владиславом Салтыковым и шоуменом Романом Вяткиным.

Фото: партия «Новые люди»

Большинство участников «Марафона идей» - активные жители региона в возрасте от 18 до 35 лет. В Кировской области в финал конкурса попали 10 проектов, которые отражали наиболее актуальные темы: озеленение, экология, забота о животных и воспитание подрастающего поколения. Именно площадка, созданная партией «Новые люди», сегодня позволила молодым людям озвучить наиболее острые проблемы региона и предложить пути их решения.

В течение нескольких часов жюри изучило работы участников, которым за ограниченное время требовалось кратко рассказать суть своей инициативы и аргументировать ее бюджет. В итоге победителями конкурса в Кировской области стали сразу несколько проектов, авторы которых разделили между собой призовой фонд «Марафона идей» в размере 300 тысяч рублей.

Фото: партия «Новые люди»

На реализацию проекта «Игры на асфальте» направлено 100 тысяч рублей. Автор идеи Илья Державин предложил создать во дворах города разметку для проведения уличных игр: классики, городки, лабиринт и так далее.

Сертификат на такую же сумму получил и культурный проект «Фантазариум» Даниила Клабукова, который продолжит развитие арт-пространства в нашем городе.

Поддержку партии «Новые люди» нашел и проект известной в городе эко-активистки Анастасии Скурихиной. Сертификат на 100 тысяч рублей планируют использовать на создание в Кирове «ЭКО-центра», который, по замыслу авторов, станет «точкой-притяжения» активных горожан.

Фото: партия «Новые люди»

Стоит отметить, что и в дальнейшем авторы инициатив не останутся без поддержки со стороны партии «Новые люди», которая продолжит помогать в их реализации. Кроме того, идеи победителей конкурса из Кировской области и других регионов войдут в программу партии, а авторов проектов пригласят стать экспертами в комитетах партии.

СПРАВКА «КП»

Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель - президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. В настоящее время штабы партии открыты в 73 регионах страны, в том числе и в Кировской области. В течение 2020 года партия «Новые люди» активно принимала участие в избирательных кампаниях, которые проводились на разных уровнях. Так, партия в последнюю предвыборную кампанию выдвинула кандидатов в 12 регионах страны. Во всех четырех областях, где партию допустили до выборов, она преодолела избирательный барьер, а на выборах в городскую думу Томска «Новые люди» набрали 15,02% голосов. В 2021 году партия «Новые люди» впервые примет участие в выборах в Государственную думу.