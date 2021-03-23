Коронавирус в Кировской области, последние новости на 23 марта 2021 года: кировское предприятие начнет производить вакцину от COVID-19

Производство вакцины планируется запустить уже этим летом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 23 марта 2021 года:

- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 103 новых случая заражения COVID-19;

- 40 жителей области выздоровели;

- амбулаторно лечатся 2769 человек.

В инфекционные стационары госпитализированы 1873 пациента. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 1607 человек. У 1491 жителей региона болезнь осложняется пневмонией. Еще 266 пациентов находятся под наблюдением с диагнозом «пневмония», результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.

В отделении реанимации в тяжелом состоянии находится 104 человек, 15 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 315. За неделю - с 15 по 21 марта - в госпиталях Кировской области скончались семь пациентов.

Коэффициент смертности от коронавируса в регионе - 0.82% (средний по России - 2.1%). Регион находится на 31 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области - 0,91Rt.

Кировский завод начнет выпускать вакцину от коронавируса. Начать производить препарат планируют уже летом. К концу года планируется выпустить около пяти миллионов доз вакцины. Напомним, что в наш регион за все время поступило более 48 тысяч доз вакцины, и они уже израсходованы. Первым компонентом препарата привились более 47 тысяч кировчанин. Полный же цикл вакцинации прошли почти 30 тысяч жителей региона.

Записаться на прививку можно по единому номеру 122 либо на портале Госуслуг. В приоритете на вакцинацию - работники медицинской, педагогической и социальной сфер, а также сотрудники организаций, ежедневно работающие с большим потоком людей и жителям региона старше 55 лет. Кроме того, первоочередность отдается кировчанам, находящимся в «листе ожидания». Сейчас в нем записаны более 1,5 тысячи жителей региона.

Нашему региону выделят более 42 миллионов рублей на лекарства от коронавируса. Препараты, закупленные на эти средства, будут выдавать пациентам, лечащимся на дому с легкой формой болезни.

Кировская область живет в условиях пандемии коронавируса уже целый год. 13 марта 2020 года в нашем регионе выявили первый случай подозрения на COVID-19. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за год, с 13 марта 2020 года по 13 марта 2021 года, в Кировской области выявили 38017 человек, заразившихся коронавирусом. Выздоровели 33764 заболевших жителей региона. 307 кировчан умерли от нового вируса.