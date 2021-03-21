Коронавирус в Кировской области, последние новости на 21 марта 2021 года: в инфекционных стационарах находятся более 1500 тысяч пациентов с COVID-19

У более чем 1300 пациентов болезнь осложняется пневмонией. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 21 марта 2021 года:

- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 101 новый случай заражения COVID-19;

- 301 житель области выздоровел;

- амбулаторно лечатся 2767 человек.

В инфекционные стационары госпитализированы 1830 пациента. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 1561 человека. У 1325 жителей региона болезнь осложняется пневмонией. Еще 268 пациента находятся под наблюдением с диагнозом «пневмония», результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.

В отделении реанимации в тяжелом состоянии находится 105 человек, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 315. За неделю - с 8 по 14 марта - в госпиталях Кировской области скончались восемь пациентов.

Коэффициент смертности от коронавируса в регионе - 0.81% (средний по России - 2.1%). Регион находится на 31 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области - 0,91Rt.

Нашему региону выделят более 42 миллионов рублей на лекарства от коронавируса. Препараты, закупленные на эти средства, будут выдавать пациентам, лечащимся на дому с легкой формой болезни.

Кировская область живет в условиях пандемии коронавируса уже целый год. 13 марта 2020 года в нашем регионе выявили первый случай подозрения на COVID-19. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за год, с 13 марта 2020 года по 13 марта 2021 года, в Кировской области выявили 38017 человек, заразившихся коронавирусом. Выздоровели 33764 заболевших жителей региона. 307 кировчан умерли от нового вируса.

В Кировской области продолжается массовая вакцинация населения. В регион поступило уже более 48 тысяч доз вакцины. На данный момент почти все они израсходованы. Первым компонентом препарата привились уже 47302 кировчанина. Полный же цикл вакцинации прошли 29938 жителей региона.

Напомним, записаться на прививку можно по единому номеру 122 либо на портале Госуслуг. В приоритете на вакцинацию - работники медицинской, педагогической и социальной сфер, а также сотрудники организаций, ежедневно работающие с большим потоком людей и жителям региона старше 55 лет. Кроме того, первоочередность отдается кировчанам, находящимся в «листе ожидания». Сейчас в нем записаны более 1,5 тысячи жителей региона.