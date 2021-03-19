Кировский астролог: 2021 год будет одним из важных и переломных

Профессиональный астролог Ольга Морозова: «Этот год наиболее благоприятен для тех, кто открыто смотрит в сторону перемен и возможностей человека в будущем».

- Ольга, что заинтересовало Вас в этой деятельности, когда Вы решили стать астрологом?

- В астрологию меня привело простое любопытство, желание прикоснуться к тайному и древнему знанию. Сначала мне было интересно понять чисто технический момент: как работает астрологический символизм, как трактуются карты и строятся прогнозы. Для этого мне потребовалось качественное трехлетнее образование, а далее - самостоятельная практика, чтобы закрепить полученные знания. В тот момент еще не было задачи становиться на путь профессионального астролога. Но чем глубже я погружалась в астрологию, тем больше осознавала ее тесную связь с личностным ростом, жизненной философией и качеством жизни вообще.

- Что, на Ваш взгляд, дает астрология людям?

- Астрология помогает разобраться во многих жизненных направлениях. Она тесно связана с психологией, осознанием внутреннего мира человека, поиска истинного предназначения. Например, одно только положение Луны в знаке Зодиака, ее скорость, связь с другими планетами расскажут об адаптации человека, его семейной обстановке, которая во многом сформировала бессознательные привычки поведения во взрослой жизни. Психологу потребуется какое-то время, чтобы с этим разобраться, а астролог видит картину сразу…

По мнению Ольги, астрология бесценна и в решении партнерских задач. Здесь астролог может сопоставить потенциал каждого из партнеров, оценить ожидание от отношений, сделать вывод о развитии союза и даже спрогнозировать переломные моменты в его существовании.

- Незаменима астрология и в медицине, - говорит Ольга. - Есть возможность оценить целостную картину организма, его слабые и сильные места, предрасположенность к определенным заболеваниям. На основе натальной карты составляется индивидуальное питание и даже календарь зачатия. Помимо этого, астрология помогает изучать мировые экономические, социальные и политические процессы.

- Какие факторы учитываются при составлении общих астропрогнозов и что важно при составлении индивидуальных гороскопов?

- Общие прогнозы бывают разные. Следует понимать, что привычные для большинства гороскопы по знакам Зодиака, далеки от профессионального подхода. Они носят больше развлекательный характер и часто пишутся не астрологами. Есть прогнозы, которые несут информацию об общей звездной картине на небе. И это наиболее приемлемый вариант. Важно учесть, что воспринимаются эти предсказания каждым из нас по-своему, в зависимости от особенностей личной карты.

Индивидуальные прогнозы опираются на дату, место и точное время рождения. Как вы уже поняли, время рождения - это важный показатель. Он связан с качеством времени и определяет многие события в жизни человека.

- Можно ли составить гороскоп для города? Что ждет кировчан в 2021 году?

- Составить гороскоп города можно, но для этого необходимо выяснить, какую из дат можно считать датой рождения. К примеру, известно, что первое поселение города Вятка появилось в 1374 году, но точная дата неизвестна. Затем несколько раз менялось название города. И это тоже потенциальные даты рождения. В любом случае, важно работать с архивами, исследовать прошлые события и сопоставлять их с картиной неба тех времен. Это очень сложный процесс, требующий глубоких исследований и знаний не только астрологии, но и родного края.

Прогноз для кировчан, как и для россиян, вполне может быть уместен, если опираться на гороскоп нашей столицы, хотя их тоже несколько. Так, 2021 год будет одним из важных и переломных. Борьба старого и нового будет проявляться все сильнее. Усилится акцент на свободе, новых идеях. Этот год наиболее благоприятен для тех, кто открыто смотрит в сторону перемен и возможностей человека в будущем.