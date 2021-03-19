Суд вынес приговор матери четверых детей, погибших в пожаре в Ложкарях

24-летнюю девушку признали виновной в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Фото: kirov.sledcom.ru

В Кировской области вынесли приговор 24-летней девушке, чьи дети погибли в пожаре, пока она выпивала у своей знакомой. Вердикт суда - два года лишения свободы за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Свое наказание, по сообщению областного Следкома, она будет отбывать в колонии-поселении.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

Трагедия, унесшая жизни детей, произошла 30 октября 2020 года в деревне Ложкари Юрьянского района. В тот злополучный вечер девушка ушла к своей знакомой выпить. Дверь квартиры она заперла на замок, оставив внутри своих четверых детей - мальчиков разного возраста, от восьми месяцев до четырех лет. Ребятишки остались без присмотра - отец был на работе. И в их отсутствие в квартире произошло страшное...

После уже выяснилось, что нерадивая мать не прятала от детей зажигалки, и они и ранее игрались с ними. Более того, по признанию девушки, ребята уже и раньше поджигали вещи в квартире - по незнанию, поиграть... Вот и в этот раз произошло непоправимое: дети подожгли что-то в квартире, отчего и начался пожар. А выбраться из квартиры не смогли. И погибли - от отравления угарным газом.

Девушку задержали. Именно ей предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности - ведь знала о возможной опасности для детей, но не спрятала опасные предметы. Помимо того, ей вменили оставление в опасности и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. Свою вину она признала полностью. 1 ноября суд постановил заключить девушку под стражу в качестве меры пресечения. В итоге ее признали виновной лишь по первой статье.

ЧТО ТЕПЕРЬ

Инцидент послужил поводом для прокурорской проверки. Выяснилось также, что в свое время надзорные органы проигнорировали тот факт, что дети живут в условиях, угрожающих их жизни и здоровью. Хотя семья стоит на профилактических учетах, а с мая 2019 года ее признали находящейся в социально-опасном положении, никакой работы с ней не проводили. И это несмотря на повальную антисанитарию в доме, отсутствие продуктов питания и постоянной работы у родителей! А нерадивая мать еще и регулярно злоупотребляла алкоголем.

В результате возбудили еще одно уголовное дело - по статье «Халатность», его расследование продолжается. Областная прокуратура внесла представления начальнику регионального УМВД, министру соцразвития области и главе администрации Юрьянского района. Виновных должностных лиц привлекли к ответственности.