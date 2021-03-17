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Общество17 марта 2021 12:35

Игорь Васильев встретился с педагогами со всей страны на церемонии открытия финала Всероссийского конкурса учителей

Глава нашего региона стал почетным гостем на торжественном мероприятии
Мария Петрова
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Губернатор Кировской области Игорь Васильев принял участие в церемонии открытия финала Всероссийского конкурса «Учитель года». Фото: gov.spb.ru

Губернатор Кировской области Игорь Васильев стал почетным гостем на церемонии открытия финала Всероссийского профессионального конкурса «Учитель будущего». Мероприятие направлено на поддержку и продвижение команд преподавателей, умеющих работать сообща и применять в работе новые практики. В финал конкурса из 39 тысяч участников вышли всего 296 преподавателей из 44 регионов страны.

- Очень приятно приветствовать финалистов конкурса с названием «Учитель будущего». Потому что все мы прекрасно понимаем, что наше будущее - это наши дети. Учительскую профессию сложно так назвать, это призвание. Вы приходите, чтобы учить детей, формировать будущее нашей страны. Чтобы наши дети выросли образованными, умными, воспитанными на высоких примерах патриотизма, - сказал на церемонии открытия Игорь Васильев. - Сегодня в этом зале собрались победители, вы уже прошли сложный отбор в своей профессии. Хочу пожелать, чтобы лучшие получили достойную награду, а ваши ученики превзошли вас во всем. Считаю, что это лучшая награда учителю.

После церемонии открытия Игорь Васильев встретился с представителями региональных команд конкурса. Напомним, что глава нашего региона является председателем комиссии Госсовета РФ по направлению «Образование», и о ее деятельности он рассказал участникам мероприятия. Комиссия рассматривает различные важные вопросы данной сферы, и в этот раз на обсуждение вынесли проблемы кадрового обеспечения образовательной системы, а также профессионального развития учителей. По словам губернатора Кировской области, эта тема очень важна, и над ней необходимо работать, для чего необходимо мнение уже практикующих педагогов.

- Я регулярно встречаюсь с педагогами Кировской области в рамках работы Клуба учителей, обсуждал актуальные вопросы сферы образования с учителями-наставниками победителей всероссийского конкурса «Большая перемена» в Крыму. В настоящее время большое внимание уделяется развитию системы воспитания подрастающего поколения, эта одна из национальных целей, поставленных президентом. И роль учителя в этом процессе является ведущей, - сказал глава нашего региона.

Также Игорь Васильев заметил, что такие конкурсы, как «Учитель будущего», крайне важны для популяризации профессии педагога и мотивации преподавателей к саморазвитию.

В заключение глава нашего региона выразил надежду получить от участников конкурса актуальные запросы к представителям власти, которые можно будет вынести на обсуждение на заседании комиссии.

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