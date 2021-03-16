Коронавирус в Кировской области, последние новости на 16 марта 2021 года: регион находится на 31 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ

Записаться на прививку можно по единому номеру 122 либо на портале Госуслуг. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 16 марта 2021 года:

- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 98 новых случаев заражения COVID-19;

- 152 жителя области выздоровели;

- амбулаторно лечатся 2719 человек.

В инфекционные стационары госпитализированы 1896 пациентов. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 1581 человека. У 1469 жителей региона болезнь осложняется пневмонией. Еще 316 пациентов находятся под наблюдением с диагнозом «пневмония», результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.

В отделении реанимации в тяжелом состоянии находится 113 человек, 64 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 311 (+2). За неделю - с 8 по 14 марта - в госпиталях Кировской области скончались восемь пациентов.

Коэффициент смертности от коронавируса в регионе - 0.81% (средний по России - 2.1%). Регион находится на 31 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области - 0,91Rt.

Кировская область живет в условиях пандемии коронавируса уже целый год. 13 марта 2020 года в нашем регионе выявили первый случай подозрения на COVID-19. По данным сайта стопкоронавирус.рф, за год, с 13 марта 2020 года по 13 марта 2021 года, в Кировской области выявили 38017 человек, заразившихся коронавирусом. Выздоровели 33764 заболевших жителей региона. 307 кировчан умерли от нового вируса.

В Кировской области на данный момент функционируют 14 инфекционных стационаров, по информации регионального Минздрава. Всего было развернуто 19 госпиталей. Свою работу завершили учреждения на базе Нижнеивкинского центра медицинской реабилитации, подразделения Юрьянской районной больницы в Мурыгино, Быстрицкого туберкулезного санатория, стационара Кировской клинической больницы №7 в Лянгасово и стационара Белохолуницкой ЦРБ. Напомним, что сейчас в Нижнеивкино работает реабилитационный центр для переболевших коронавирусом кировчан.

В Кировской области продолжается массовая вакцинация населения. В регион поступило уже более 48 тысяч доз вакцины.

Напомним, записаться на прививку можно по единому номеру 122 либо на портале Госуслуг. В приоритете на вакцинацию - работники медицинской, педагогической и социальной сфер, а также сотрудники организаций, ежедневно работающие с большим потоком людей и жителям региона старше 55 лет. Кроме того, первоочередность отдается кировчанам, находящимся в «листе ожидания». Сейчас в нем записаны более 1,5 тысячи жителей региона.