В Кировской области подешевели медицинские маски и антисептики

Стоимость средств индивидуальной защиты начала снижаться Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировстате рассказали, как изменились цены в регионе за прошедший месяц. Специалисты отметили, что в феврале стоимость товаров и услуг выросла в среднем на 0,4%.

ПОКУПАТЬ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ СТАЛО ВЫГОДНЕЕ

Среди продуктов существеннее всего в Кировской области подорожали овощи. Так, стоимость картофеля выросла сразу же на 15,5%, моркови - на 12,6%, свеклы - на 10,3%. Также выше стали цены на свежую зелень - на 9,9% и чеснок - на 8,4%.

В последний месяц зимы больше средств жителям приходилось тратить и на покупку некоторых фруктов и ягод. К примеру, виноград поднялся в цене - на 7,9%, бананы - на 7,7%. При этом выгоднее можно было купить некоторые цитрусовые. Апельсины стали дешевле на 15,2%, лимоны - на 4,9%.

Продукты из мяса в феврале тоже стали дороже. Стоимость охлажденных и мороженых кур возросла на 8,2%, куриных окорочков - на 5,9%, говядины - на 1,8%. Бескостная свинина, напротив, подешевела на 3,8%.

Среди других продуктов питания выросли цены на куриные яйца - на 5%, маргарин - на 4,9%, шоколадные конфеты - на 4,7%, пшеничную муку - на 3,5%. Выгоднее можно было приобрести мясные консервы для детского питания - на 7,3% и фруктово-ягодные - на 4,7%.

ЗА ОТДЫХ В ТУРЦИИ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ

Изменилась стоимость и непродовольственных товаров. За месяц заметно подорожали строительные материалы. Так, выросла стоимость металлочерепицы - на 22,6%, древесностружечных плит - на 2,6%, обрезных досок - на 2,3%.

В феврале в Кировской области продолжился рост цен на мебель. Особенно сильно подорожали обеденные столы - на 3,9%, кухонные столы - на 2,3%, табуреты и наборы корпусной мебели - на 1,6%. При этом медицинские маски и дезинфицирующие средства для поверхностей подешевели на 10,8% и 5,2% соответственно.

Услуги также стали обходиться населению дороже. Стоимость перелетов в эконом-классе подорожала на 9,1%, проезд в такси - на 6,9%, проезд в купе скорых нефирменных поездов - на 5,8%. Кроме того, выросли затраты жителей на отдых в ОАЭ - на 13% и Турции - на 7,8%. Также повысилась стоимость аренды индивидуального банковского сейфа - на 16,9%, билетов в театры - на 14,3%, изготовления коронки - на 8,9% и протеза - на 5,5%. В то же время подешевели билеты в кино - на 4,2% и плата за пакет услуг сотовой связи - на 2,7%.