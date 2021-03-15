Елена Царева: «В нашем архиве есть подлинные автографы великих исторических личностей»

Письмо генералиссимуса Александра Суворова в Вятское наместническое правление, написанное в 1794 году. Фото: Центральный государственный архив Кировской области.

Время летит с огромной скоростью. Все то, что происходит сегодня, скоро стремительно уйдет в прошлое и станет историей. Для того, чтобы сохранить как можно больше информации о том или ином периоде, созданы специальные организации, которые называются архивами. В них хранятся редкие и важные документы, которые имеют большую ценность, как для отдельного человека, так и для государства в целом. В нашей стране ежегодно, 10 марта, работники архива отмечают свой профессиональный праздник. В этот день о тонкостях работы архивистов «Комсомолке» рассказала директор Центрального государственного архива Кировской области Елена Царева.

- Елена Викторовна, в каком году был создан архив в городе Кирове?

- Первое централизованное архивное учреждение, предназначенное для вечного хранения документов разных организаций Вятской губернии, было образовано постановлением Вятского губисполкома от 8 мая 1918 году и называлось Вятским губернским советским архивом.

В 1925 году вместо него были созданы Исторический архив города Кирова и Архив Октябрьской революции, в 1941-ом объединившиеся в Государственный архив Кировской области. С 2018 года архив носит современное название - Центральный государственный архив Кировской области.

- Документы с какой информацией в основном хранятся в архиве Кировской области?

- Сейчас в архиве хранится в основном управленческая документация органов государственной власти, местного самоуправления, партийных, комсомольских, профсоюзных органов, организаций всех сфер деятельности по территории Кировской области: промышленных предприятий, строительных, проектных, транспортных банковских, образовательных, культурно-просветительских, медицинских, научных, церковных учреждений.

Это документы, как характерные для любой организации, - приказы, протоколы заседаний, планы работы, отчеты, переписка, личные дела, так и специфические для определенного профиля деятельности - проекты зданий, акты об их вводе в эксплуатацию, списки населенных мест, имущественные договоры, нотариальные реестры, похозяйственные книги, судебные дела и другие.

За период до 1920-х годов, когда Вятская губерния включала часть территорий современных Республики Марий-Эл, Татарстана, Удмуртии, Нижегородской области, в архиве хранится немало документов по истории этих регионов.

Имеются в архиве и личные документы, которые переданы на вечное хранение политиками, архитекторами, учеными, писателями, краеведами, проживавшими в нашей области. Среди них - губернатор Владимир Сергеенков, актриса Тамара Ветко, историк Анатолий Эммаусский, биолог Эмилия Штина, архитекторы Борис Зырин и Анатолий Тинский, писатели Леонид Дьяконов и Евгений Петряев.

В архиве есть электронные документы на дисках, кино- и фотодокументы, карты, рукописные и старопечатные книги.

Елена Викторовна сообщила, что самый ранний документ, который хранится в кировском архиве, относится ко времени царствования Бориса Годунова и датируется 1598 годом. А также есть несколько десятков документов XVII века - в основном грамоты имущественного характера.

- Хранятся ли в архиве в настоящее время редкие, секретные документы?

- В архиве ведется Государственный региональный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся на территории Кировской области. В этот реестр включаются наиболее ценные документы архива, в том числе грамоты конца XVI – XVII веков, документы с подлинными автографами полководцев Александра Суворова и Михаила Кутузова, писателей Максима Горького, Александра Грина и Михаила Шолохова, поэта Гавриила Державина, певца Леонида Собинова, метрические книги с актовыми записями о рождении Сергея Кирова (Кострикова ), главы советского правительства Вячеслава Молотова (Скрябина), маршала Леонида Говорова.

В кировском архиве также хранятся документы, рассказывающие о пребывании в вятской ссылке архитектора Александра Витберга, писателей Александра Герцена, Владимира Короленко, Михаила Салтыкова-Щедрина.

Учитывая, что местные государственные учреждения и организации постоянно ведут переписку с высшими и центральными органами власти, в архиве можно встретить документы с автографами многих российских государственных и военных деятелей, например, адмирала Осипа Дерибаса, донского атамана Матвея Платова, генералов Алексея Ермолова и Михаила Милорадовича, маршала Василия Блюхера.

Письмо писателя М. Горького в Вятскую губернскую земскую управу с предложением прислать образцы орнаментов и рисунков для использования их в украшении изделий вятских кустарей. Июнь 1899 года. Фото: Центральный государственный архив Кировской области

Документ зарегистрирован в 1899 году. Фото: Центральный государственный архив Кировской области.

Есть в КОГБУ «ЦГАКО» и такие документы, доступ к которым ограничен, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».

Мы не могли не задать волнующий многих кировчан вопрос о том, может ли человек с помощью архивных документов узнать свою родословную и что он должен для этого сделать.

Елена Царева пояснила, что в архиве хранится большой массив документов, содержащих генеалогическую информацию, - метрические и актовые книги, исповедные росписи, ревизские сказки, и охватывающий период с середины XVIII века по 1920-е годы.

Информация о составе документов, в том числе справочники по фондам и электронные базы данных, размещается на сайте архива.

В настоящее время любой желающий, российский или иностранный гражданин, соблюдая установленный законодательством порядок работы с архивными документами, имеет возможность самостоятельно бесплатно заниматься с ними в читальных залах архива. Для этого необходимо написать заявление с просьбой о разрешении работать с архивными документами по определенной теме и в дальнейшем заказывать и изучать их.

Сотрудники архива также исполняют запросы по письменным заявлениям граждан и организаций, поступающим почтой. Среди них социально-правовые запросы (например, для подтверждения трудового стажа, заработной платы, окончания учебного заведения, получения гражданства). Запросы, связанные с осуществлением полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, архив исполняет бесплатно, а прочие, в том числе запросы для составления родословных, - за оплату.

- Были ли какие-нибудь интересные случаи, связанные с документами, хранящимися в архиве?

- Работа с документами хранит в себе немало открытий. Каждое открытие - это уже интересный эпизод в работе архивистов.

Так, например, совершенно случайно при подготовке к выставке в одном из дел специалист архива обнаружил закладку - бумажный листок, сложенный несколько раз. Оказалось, что это ни что иное, как Грамота архиепископа Вятского и Великопермского Ионы на строительство новой теплой Николаевской церкви (взамен холодной) на Николаевском погосте Великорецкого стана Хлыновского уезда. (Николаевский погост - впоследствии село Великорецкое - место обнаружения иконы Николая Чудотворца. Не позднее начала XVI века ежегодно к месту находки проходит крестный ход, получивший в 2000 году статус Российского). Сотрудники архива установили, что грамота была составлена не ранее 31 октября 1688 года - не позднее августа 1689 года.

- Что самое трудное в работе архивиста?

Объем документов Центрального государственного архива Кировской области огромен - это около 3 миллионов архивных дел, размещающихся в пяти зданиях. Многие архивные документы рукописные, трудночитаемые, изобилующие устаревшими словами и профессиональной отраслевой терминологией. В ходе работы с ними необходимо учитывать множество факторов, таких как постоянное изменение границ и названий административно-территориальных единиц, названий и полномочий организаций, перераспределение их функций.

Для работы с архивными документами необходимы знания прежде всего исторической географии, истории государственных учреждений и умение работать с научно-справочным аппаратом архива: базами данных, описями, каталогами.

В конце беседы мы спросили директора Центрального государственного архива Кировской области: какими личностными качествами должен обладать человек, чтобы стать профессиональным архивариусом.

- Сотрудник должен быть ответственным, внимательным и уметь мыслить логически, - подытожила Елена Царева.