Прогноз погоды на март 2021 в Кирове: будет снежно и пасмурно

Жителям советуют одеваться теплее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в марте 2021 года в Кировской области окажется по-настоящему зимней. В течение месяца прогнозируются резкие похолодания и снегопады. Количество осадков ожидается в пределах 100-150% от нормы.

«САМЫЙ ХОЛОДНЫЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ВОСЕМЬ ЛЕТ»

По информации паблика «Любительская метеорология в Кирове», в первой половине месяца в регионе сохранятся условия для затока арктического воздуха.

Этот период будет самым холодным для первой половины марта за последние восемь лет, начиная с 2013 года, - отметили в сообществе. - На крайнем севере Кировской области вероятно достижение отметки -34 градуса.

Кроме того, продолжится прирост высоты снежного покрова. Количество осадков больше нормы ожидается на юго-западе области и около нормы - в остальной части.

Так, ночью 12 марта в Кирове столбики термометра окажутся на отметке -13…-15 градусов. По области может похолодать до -18. Из-за западного ветра ощущаться температура воздуха будет на 5-10 градусов ниже фактических значений. Днем будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный снегопад. В Кирове ожидается -7…-9 градусов, по области -4…-9.

В последующие дни температура воздуха постепенно начнет расти. Однако сохранится юго-западный ветер с порывами до 12 м/с. Ночами по-прежнему ожидаются морозы до -13…-20 градусов.

СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ СОХРАНИТСЯ

Во второй половине марта в Кировской области значительно потеплеет. При этом росту температуры будет препятствовать снежный покров.

В середине месяца вероятны оттепели, - добавили метеорологи-любители. - Активное таяние снега в марте 2021 года крайне маловероятно, в отличие от марта прошлого года.

Так, по прогнозам gismeteo.ru, днем 15 марта в Кирове ожидается потепление до +1 градуса. Однако затем в городе вновь похолодает. С 17 марта днем температура воздуха будет достигать -2…-4. Ночами столбик термометра может опускаться до -5…-6 градусов. Погода ожидается пасмурная, будет идти сильный снег.

Начиная с 26 марта, синоптики прогнозируют потепление до 0…+2 градусов. Возможен дождь и снег с дождем.

СПРАВКА «КП»

Самым холодным март оказался в 2005, 2013 и 2018 годах. Тогда температура воздуха была на 4-6 градусов холоднее обычного.

Самым теплым оказался март 2020 года. Среднемесячные показатели были на 4 градуса выше привычных значений.