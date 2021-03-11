Игорь Васильев предложил учитывать региональные особенности при оценки деятельности глав субъектов РФ

В режиме видеоконференцсвязи состоялось второе заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Образование». Фото: kirovreg.ru

Губернатор Кировской области провел второе заседание комиссии Госсовета по направлению «Образование». Участники встречи, которая прошла в формате видеоконференцсвязи, обсудили методики расчетов показателей эффективности деятельности высших должностях лиц субъектов РФ.

На рассмотрение участников комиссии было вынесено два показателя – «Уровень образования» и «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи». В ходе обсуждения представители регионов, научного сообщества и члены комиссии высказали свои идеи и предложения по корректировке методики.

- Мы получили замечания и предложения от регионов и членов комиссии, откликнулись более 20 человек, многие отметили, что сами методики непростые, - отметил Игорь Васильев. - Есть мнения, что итоговые показатели мало зависят непосредственно от деятельности субъектов, а регионы с низкой бюджетной обеспеченностью изначально проигрывают. Все мы знаем, что регионы находятся в разных условиях - и финансовых, и климатических. Поэтому показатели должны отражать, как оценивать работу региональной команды в части динамики, улучшения ситуации по всем основным параметрам.

Советник Президента Российской Федерации Александра Левицкая подчеркнула, что предложенные показатели не в полной мере отражают национальные приоритеты и цели.

- Предстоит еще серьезно поработать для того, чтобы справедливо оценивать достижения субъектов по созданию условий для должного уровня образования, – подчеркнула в своем выступлении советник Президента.

В свою очередь руководитель комиссии Госсовета по направлению «Образование» Игорь Васильев отметил, что важно выработать универсальную систему, которая позволит оценивать динамику регионов, учитывая существующие между ними различия.

Первый зампред Правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов сообщил участникам встречи, что предложенные корректировки в методике будут направлены на рассмотрение в Министерство просвещения РФ и Министерство экономического развития РФ.

Напомним, что в соответствии с пунктом 3 Указа № 68 от 04.02.2021 Президента Российской Федерации Владимира Путина, Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного Совета по соответствующим направлениям поручено обеспечить в двухмесячный срок утверждение или корректировку методик расчета показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации на период до 2030 года включительно.