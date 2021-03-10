Губернатор Игорь Васильев: «Промышленность - ведущая отрасль экономики Кировской области»

Рост производства в сфере обработки древесины и изделий из дерева и пробки составил - 109,6%. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области продолжают расти темпы промышленного производства. Об этом свидетельствуют данные, представленные Кировстатом.

За январь 2021 года темпы роста индекса обрабатывающего производства Кировской области составили 108,4% по отношению к аналогичному месяцу 2020 года. Наибольший рост произошел в следующих сферах производства:

- лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - 200,8%;

- готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 138,8%;

- машин и оборудования, не включенных в другие группировки - 129,3%;

- одежды - 117,8%;

- обработки древесины и изделий из дерева и пробки - 109,6%.

Кроме того, в регионе увеличился выпуск:

- на 7,2% - пищевых продуктов;

- на 7,1% - мебели;

- на 6,4% - автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;

- на 6,2% - химических веществ и химических продуктов;

- на 4,2% - резиновых и пластмассовых изделий;

- на 3% - бумаги и бумажных изделий.

- Увеличение стало возможным благодаря взаимосвязи отраслевого министерства с региональными производителями и мерам государственной поддержки, - прокомментировал министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Андрей Перескоков.

В Кировской области также вырос объема отгруженных товаров на 2,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 18,1 млрд рублей.

- Промышленность Кировской области - ведущая отрасль экономики региона. В 2020 году по индексу промпроизводства наш регион занял 5 место в ПФО, промышленники отгрузили продукции на сумму более 250 млрд рублей, - отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев. - Развитию промышленного потенциала на территории Кировской области способствуют как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки государства. В числе основных инструментов - региональный фонд развития промышленности. При его поддержке в 2020 году одобрены займы на сумму более 2 млрд рублей. Благодаря этому в регионе будет создано около двух сотен высокотехнологичных новых рабочих мест, а объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит более 650 млн рублей. Что касается продукции, ее линейка насчитывает лекарственные препараты, высокотехнологичные станки, переработанную древесину, комплектующие для спецобуви и прочее.