Коронавирус в Кировской области, последние новости на 11 марта 2021 года: более двух тысяч заболевших лечатся на дому

На амбулаторном лечении с легкой формой болезни находится больше заразившихся, чем в инфекционных стационарах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 11 марта 2021 года:

- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 107 новых случаев заражения COVID-19;

- 167 жителей области выздоровели;

- амбулаторно лечатся 2803 человека.

В инфекционные стационары госпитализированы 2060 пациентов. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 1703 человек. У 1607 жителей региона болезнь осложняется пневмонией. Еще 357 пациентов находятся под наблюдением с диагнозом «пневмония», результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.

В отделении реанимации в тяжелом состоянии находится 110 человек, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 304. За неделю - с 1 по 7 марта - в госпиталях Кировской области скончались шесть пациентов.

Коэффициент смертности от коронавируса в регионе - 0.81% (средний по России - 2.07%). Регион находится на 31 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области - 0,94 Rt.

В Кировской области продолжается массовая вакцинация населения. В регион поступило уже более 48 тысяч доз вакцины.

Напомним, записаться на прививку можно по единому номеру 122 либо на портале Госуслуг. В приоритете на вакцинацию - работники медицинской, педагогической и социальной сфер, а также сотрудники организаций, ежедневно работающие с большим потоком людей и жителям региона старше 55 лет. Кроме того, первоочередность отдается кировчанам, находящимся в «листе ожидания». Сейчас в нем записаны 1579 жителей региона.

В Нижнеивкино открылся реабилитационный центр для переболевших коронавирусом кировчан. Для них предусмотрена специальная программа. Напомним, ранее учреждение работало по основному профилю - с больными с заболеваниями центральной и периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата. После его перепрофилировали в коронавирусный стационар, который прекратил свою работу зимой 2021 года.