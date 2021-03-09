Правительство Кировской области реагирует на обращения жителей региона в соцсетях

Только за февраль и март было получено 257 сообщений с жалобами на плохую уборку придомовых территорий. Фото: kirovreg.ru

Работа в социальных сетях проводится в рамках проекта «Инцидент менеджмент». Формат взаимодействия посредством социальных сетей помогает быстрее обрабатывать запросы кировчан и оперативно решать возникающие проблемы.

Специалистами фиксируется каждое обращение. Чаще всего они касаются благоустройства, вопросов ЖКХ, работы общественного транспорта и социального обслуживания населения. За февраль и март 2021 года в систему «Инцидент менеджмент» поступило 2840 жалоб.

От жителей областного центра в соцсетях неоднократно поступали жалобы на снег и наледь на придомовых территориях. Только за февраль и март было получено 257 сообщений на данную тему. В оперативном порядке обращения граждан перенаправлялись в управляющие компании для проведения дополнительных работ, а также в ГЖИ.

Губернатор Игорь Васильев дал поручение ответственным органам взять эту тему на особый контроль. В правительстве глава региона провел оперативное совещание с главой администрации города Дмитрием Осиповым и руководителем ГЖИ по вопросу эффективной организации работы с управляющими компаниями. Также губернатор инициировал выездное совещание, во время которого представители руководства города, ГЖИ и прокуратуры посетили несколько дворов в городе Кирове и оценили работу управляющих компаний.

Всего с января по март ГЖИ организовано 646 проверок, выдано 178 предписаний, возбуждено 198 административных производств, вынесено 181 постановление, предъявлено административных штрафов на сумму 6 млн рублей.

Реагируют в соцсетях и на другие жалобы. Так, к примеру, устранили коммунальную аварию в Юрье. Из-за которой возникли перебои с водоснабжением. С 1 по 9 марта рабочие отремонтировали магистральные водоводы и колонки. По мере оттаивания грунта также проводится восстановление отводящих трубопроводов к жилым домам.

По обращениям в соцсетях вернули водоснабжение жителям города Слободского, а также поселка Комсомольский и деревни Караулы в Котельничском районе. Дефект оперативно устранили, и у населения вновь есть вода.

Следует уточнить, что обратиться в региональное правительство с вопросом или жалобой может любой желающий. Описать свою проблему можно ВКонтакте несколькими способами:

- перейти по этой ссылке;

- написать о ней в комментариях под любым постом либо в личных сообщениях в паблике правительства или главы региона Игоря Васильева.