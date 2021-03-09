Кировский диджей: Я выбрал эту профессию, когда мне было 13 лет

Кировский диджей Дмитрий Фоминых: «Главное иметь хороший музыкальный вкус, чувство ритма и чувствовать толпу». Фото: предоставлено героем публикации.

В жизни каждого из нас рано или поздно происходят знаковые события. К ним мы готовимся с особым трепетом и стараемся сделать все, чтобы отметить их ярко и запомнить на всю жизнь. Весело провести юбилей, день рождения ребенка, а уж тем более свадьбу невозможно без качественного музыкального сопровождения. Сегодня, присутствие на важном мероприятии «заводного» диджея считается уже больше необходимостью, чем роскошью. В связи с этим многим людям интересно узнать об этой профессии как можно больше.

Само направление диджеинга появилось еще в конце 19 века на западе, когда богатые люди ставили музыкальные пластинки во время проведения балов и различных светских мероприятий. Тем самым они развлекали своих гостей. Но широкую известность он получил в середине 20 века. С тех пор его популярность только растет, охватывая все страны нашей планеты. Россия также не стала исключением. Неудивительно, ведь у нашей страны богатая музыкальная история, которая прославлена великими композиторами и поэтами.

Девятого числа первого месяца весны во всем мире диджеи всех стран празднуют свой профессиональный праздник. В преддверии данного события «Комсомолке» удалось пообщаться с кировским диджеем - Дмитрием Фоминых.

По словам Дмитрия, он специализируется на постановке музыки в клубах, на свадьбах и различных корпоративах.

- Как правило, приходится приезжать со своей аппаратурой, поддерживать музыкальными фонограммами программу ведущего, настраивать микрофон, работать с приглашенными артистами и руководить дискотекой, - рассказал Дмитрий.

На вопрос трудно ли стать диджеем, он ответил, что сделать это совсем не сложно. Главное иметь хороший музыкальный вкус, чувство ритма и чувствовать толпу.

- Что на ваш взгляд самое сложное в работе диджея, с какими проблемами уже сталкивались за время своей карьеры?

- Самое сложное как и в любом деле это начать. Начать играть музыку, начать чувствовать людей и понимать какая музыка заставит их двигаться! Потому что, как правило, на вечеринке оказываются люди разных музыкальных вкусов, разного возраста и статуса. Еще одна трудность - нужно научиться общаться с нетрезвыми людьми и понимать что они имеют ввиду под фразой: «Поставь что-нибудь нормальное», - ответил диджей.

Отвечая на вопрос о том, насколько популярен диджеинг в Кирове и большая ли в нашем городе конкуренция, Дмитрий рассказал, что большинство его представителей - это взрослые люди, которые в профессии уже больше 10 лет. Молодых диджеев как в столице Кировской области, так и в других ее районах, крайне мало.

Размышляя на тему, которая волнует всех диджеев мира: что делать если публика грустит и не танцует, Дмитрий поделился своим мнением.

- Нужно экспериментировать с музыкальными направлениями и внимательно смотреть какой трек «зажег» публику, а какой наоборот «потушил». Постоянно приходится искать что-то новое и быстро адаптироваться в любой ситуации, - добавил он.

- Какую музыку предпочитает молодежь, а какую люди более зрелого возраста?

- На сомом деле у разных поколений разные музыкальные вкусы. Молодежь хоть и слушает сейчас «Унылый реп», но также танцует и под современные попсовые хиты и под хиты 2000х - 90х. Тоже самое и старшее поколение, могут отжечь как под песни своей молодости, так и под современных исполнителей,- рассказал Дмитрий.

- Какую музыку никогда не будете ставить? Есть ли какие-то табу для вас?

- Если речь идет о ночном клубе, то я никогда не ставлю треки, которым больше 5 лет. Делаю исключение только по особой просьбе гостей. И конечно стараюсь играть музыку в танцевальной обработке, а не оригинал,- поделился кировский диджей.

Отвечая на вопрос почему вы выбрали эту профессию, Дмитрий ответил, что определился со своим будущим еще в 13 лет, по совету своего лучшего друга.

- С детства люблю музыку, быть в центре внимания и выступать. Об этом я мечтал всегда и рад что все сложилось именно так, как я и хотел,- ответил Дмитрий Фоминых.

В конце беседы мы задали Дмитрию вопрос, какими качествами должен обладать диджей, чтобы быть востребованным и выделяться среди конкурентов.

- Профессионал должен быть, терпеливым, выносливым, иметь чувство ритма. Важно уметь качественно сводить и подбирать музыку. Но самое главное в этой профессии - всегда слышать и понимать своих клиентов, заряжать их прекрасным настроением, - подытожил диджей.