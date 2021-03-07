«Дамские угодники»: заряжаем зрителей энергией и позитивом

«Дамские угодники»: красивое шоу с оригинальными танцами, яркими костюмами и искрометными шутками. Фото: предоставлено Андреем Тунековым

9 марта кировчанок ждет удивительное шоу коллектива «Дамские угодники». Кого-то это название смущает, кого-то возмущает, а кого-то восхищает. Особенно тех, кто ценит мужскую красоту и харизматичность и любит красивые шоу с оригинальными танцами, яркими костюмами и искрометными шутками.

Накануне приезда в наш город Андрей Тунеков, руководитель и создатель коллектива, дал интервью корреспонденту «КП» - Киров».

Андрей Тунеков, руководитель и создатель коллектива: «Мы начинаем готовиться к круглогодичным гастролям». Фото: предоставлено Андреем Тунековым

- Андрей, шоу «Дамские угодники» неизменно собирает полные залы и становится все популярнее. Зрителей завораживает сочетание мужского шарма и удивительной пластичности артистов. Наверное, все участники вашего коллектива профессиональные танцоры.

- Нет, у нас выступают представители разных профессий. Есть люди, у которых свой бизнес, есть менеджеры, два человека работают в барбершопах. У нас танцуют бывшие солисты балета и цирка, инструктор по фитнесу. Но для всех есть определенные правила: обязательное посещение не только репетиций, но и тренажерного зала - каждый участник коллектива обязательно должен поддерживать хорошую физическую форму. Все артисты очень ответственно относятся к тому, чтобы зрители получили самые лучшие впечатления от шоу-программы нашего коллектива.

«Дамские угодники»: кого-то это название смущает, кого-то возмущает, а кого-то восхищает. Фото: предоставлено Андреем Тунековым

- Но ваш коллектив выступает не только в родном городе - Перми. Вы достаточно много ездите по другим городам, как удается совмещать работу и гастрольные туры?

- До 2020 года мы активно гастролировали осенью - в октябре-ноябре и весной - в марте-апреле. И каждый подстраивал свой рабочий график под выступления коллектива. Кроме того, у нас есть основной состав, который постоянно со мной работает именно как артисты, и есть «плавающая» часть - ребята сменяют друг друга во время гастролей.

- Вы отметили, что активно гастролировали до прошлого года. Как карантинные ограничения сказались на вашей работе?

- Во время карантина мы не выступали и не репетировали. Наш зал находится в торговом центре, а он был опечатан. Все артисты выкручивались как могли. Сейчас, к счастью, ограничения снимают, и мы снова возвращаемся к привычному гастрольному графику. У нас уже есть приглашения показать наше шоу в городах черноморского побережья, в Подмосковье. Коллектив становится все популярнее, и число заявок на выступления растет. Мы начинаем готовиться к круглогодичным гастролям.

Человек на сцене должен излучать радость и энергию так, чтобы заряжать ими зрителей. Фото: предоставлено Андреем Тунековым

- Планируете ли в связи с этим расширять труппу? Какие требования предъявляете к тем, кто хочет выступать в шоу «Дамские угодники»?

- Да, с ростом популярности и увеличением числа заявок мне нужно увеличивать постоянный состав. Я рассматриваю всех, кто хочет с нами сотрудничать. Требования к претендентам: отличная физическая форма или, другими словами, мужская фактура, хорошие хореографические данные, артистичность, харизматичнсть. Я считаю, что человек на сцене должен излучать радость и энергию так, чтобы заряжать ими зрителей. И, конечно, участник коллектива должен обязательно посещать репетиции и поддерживать форму - заниматься в тренажерном зале. Особого обучения мы не проводим - в основном приходят уже готовые артисты.

- Есть ли у вас мужчины, переехавшие из других городов специально для участия в шоу?

- Нет, в коллективе все ребята пермские. В нашем городе очень высокий уровень подготовки танцоров. Пермских танцоров приглашают в другие города и даже страны. Ребята из нашего шоу тоже уезжают работать по контракту, когда нет гастролей. Сейчас один работает в Канаде, еще один - в Польше, двое - в Москве, уезжают также в Сочи, Краснодар. Когда начинается гастрольный тур, все возвращаются.

- В некоторые города вы ездите с выступлениями ежегодно, как часто вы меняете программу?

- Новую программу мы представляем каждую весну. Но в этом году немного отступили от правил: так как в прошлом году не удалось побывать во всех запланированных в рамках тура городах, решили сделать микс - в прошлогоднее шоу добавили лучшие номера из программ предыдущих лет. Называется «The Best»: cборник из самых лучших и любимых публикой номеров.

- Вы уже не раз приезжали в Киров. Отличается ли кировская публика от зрителей в других городах?

- Кировская публика очень похожа на пермскую, которую мы, конечно, больше всего любим. И филармония в Кирове тоже очень похожа на пермскую. В ваш город приезжаем как к себе домой, кировчане принимают нас очень тепло - всегда хорошие овации, отличная обратная связь. Киров всегда встречает нас каким-то домашним теплом и уютом. Очень любим приезжать в ваш город.

Каждый участник коллектива обязательно должен поддерживать хорошую физическую форму. Фото: предоставлено Андреем Тунековым

- Ваши творческие планы?

- Главное, чтобы открыли все залы, чтобы артисты могли выступать, максимально себя показать, чтобы гастроли были регулярными. Я желаю этого всем артистам. А когда это все случится и мы сможем показать наши программы везде, где нас ждут, я планирую усовершенствовать нашу «Русскую программу». Хочу сделать мужское танцевальное шоу с русским колоритом. Нам много звонят из-за границы по поводу гастролей, и наши парни смогут рассказать о нашей родине с помощью танца.

Все артисты очень ответственно относятся к тому, чтобы зрители получили самые лучшие впечатления от шоу-программы. Фото: предоставлено Андреем Тунековым

- Андрей, желаем вам и вашему коллективу воплотить в жизнь все творческие планы и еще не раз порадовать кировчан новыми программами с отличной хореографией и мощной энергетикой.