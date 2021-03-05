Коронавирус в Кировской области, последние новости на 5 марта 2021 года: в тяжелом состоянии находятся более ста пациентов

В инфекционных стационарах остаются на лечении более 1800 пациентов. Фото: ИВАНОВА Диана

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 5 марта 2021 года:

- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 124 новых случая заражения COVID-19;

- 421 житель области выздоровел;

- амбулаторно лечатся 2719 человек.

В инфекционные стационары госпитализированы 2164 пациента. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 1806 человек. У 1651 жителя региона болезнь протекает с пневмонией. Еще 358 пациентов - с диагностическими пневмониями, результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.

В отделении реанимации в тяжелом состоянии находится 110 человек, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 297. За неделю - с 22 по 28 февраля - в госпиталях Кировской области скончались семь пациентов.

Коэффициент смертности от коронавируса в регионе - 0.81% (средний по России - 2.03%). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области - 0,94 Rt.

В Нижнеивкино открылся реабилитационный центр для переболевших коронавирусом кировчан. Для них предусмотрена специальная программа. Напомним, ранее учреждение работало по основному профилю - с больными с заболеваниями центральной и периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата. После его перепрофилировали в коронавирусный стационар, который прекратил свою работу зимой 2021 года.

В Кировскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса. Очередные 7580 доз привезли в регион 25 февраля. В ближайшее время их планируют распространить по всем прививочным пунктам. Всего наша область получила уже порядка 48 тысяч доз препарата. Первым компонентом лекарства в общей сложности привились уже более 32 тысяч кировчан.

Третья вакцина от коронавируса, зарегистрированная институтом имени Чумакова, может появиться в кировских поликлиниках уже весной. В середине марта 2021 года первые 120 тысяч доз препарата планируют распространить по лечебным учреждениям страны.

Записаться на прививку можно по единому номеру 122, а также через единые порталы «Госуслуги» и «Электронная регистратура». В первую очередь на вакцинацию будут приглашать кировчан из «листа ожидания».

Все необходимые для регистрации исследования прошли в штатном режиме. Ни у одного из добровольцев не выявили серьезных побочных реакции.

Стоит отметить, что клинические испытания вакцины прошли и в нашем регионе, так как на территории Кировской области находится филиал института Чумакова - научно-образовательный центр «Биополис».