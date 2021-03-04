Весной 2021 года кировчане смогут увидеть пять необычных астрономических явлений

В конце мая с территории области будет видно суперлуние. Фото: Мария ЛЕНЦ

Кировские астрономы-любители подготовили календарь событий на текущую весну. Все желающие смогут увидеть с территории области как минимум пять явлений.

МЕТЕОРНЫЙ ПОТОК ЛИРИДЫ

Одно из первых астрономических событий наступит 22 апреля. Ночью у жителей появится возможность полюбоваться метеорным потоком Лириды.

- Ожидается около 20 метеоров в час, - уточнили в сообществе «Любительская астрономия в Кирове». - Однако наблюдения в нынешнем году осложнит яркая Луна в фазе первой четверти.

Смотреть на падающие звезды рекомендуют в сельской местности перед рассветом. В городе видимость будет хуже из-за яркого освещения.

И СНОВА ЗВЕЗДОПАД

Для тех, кто пропустит апрельский метеорный поток, очередной шанс полюбоваться на звезды появится в мае. В начале месяца наступит максимум активности потока Эта-Аквариды.

По словам астрономов-любителей, 6 мая ожидается около 50 метеоров в час. В это время на небе не будет яркой Луны. Поэтому сложатся благоприятные условия для того, чтобы полюбоваться на звезды.

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МЕРКУРИЕМ

Следующее событие произойдет 17 мая. Сразу после заката жители смогут увидеть Меркурий. Планета удачно расположится в нaивыcшeй тoчкe нaд гopизoнтoм в вeчepнeм зaпaднoм нeбe.

СУПЕРЛУНИЕ

В конце мая всем желающим предлагают полюбоваться явлением, связанным со спутником нашей планеты. Так, 26 мая, произойдет суперлуние. В этот момент Луна будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.

Интересно, что в тот же день ожидается и полнолуние, которое наступит в 14.14 по московскому времени. Однако посмотреть на явление смогут только в восточных регионах страны. В Кировской области затмение наблюдаться не будет.

СОЕДИНЕНИЕ МЕРКУРИЯ И ВЕНЕРЫ

Зато кировчане увидят следующее астрономическое событие. Вечером 28 мая состоится соединение Меркурия и Венеры. В момент наибольшего сближения планеты будут находиться под горизонтом.

Отметим, что указанное соединение планет станет одним из видимых на территории региона. Всего же в 2021 году произойдет 19 таких соединений. Но кировчане не смогут стать свидетелями явлений из-за близости планет к Солнцу и их низкого расположения над горизонтом.

Астрономы-любители уточняют, что лето также окажется насыщенным. В июне произойдет долгожданное солнечное затмение, а июль и август запомнится жителям звездопадами.