Игорь Васильев проверил, как кировские УК содержат придомовые территории

Игорь Васильев и Елена Ковалева были возмущены уборкой снега у дома №24 по улице Чапаева. Фото: Анастасия РОМАНОВА

В Кирове продолжают проверять, как чистят от снега придомовые территории, особенно в условиях ухудшившейся погоды. 3 марта в один из таких рейдов выехал губернатор Кировской области Игорь Васильев совместно с мэром города Еленой Ковалевой, представителями Госжилинспекции, городских УК и прокуратуры.

Для проверки был выбран квартал на пересечении улиц Чапаева и Некрасова.

- В нашем городе 118 управляющих компаний, - прокомментировал Игорь Васильев. - Все они делятся на две категории: те, которые хорошо выполняют свои обязанности, и те, кто ограничивается сбором оплаты за свои услуги. Люди, получая квитанции, задаются вопросом: «Где же работа нашей УК? Где дворники, где техника?». За это должны нести ответственность не только ГЖИ и горадминистрация, но и сами управляющие компании.

К примеру, жители дома №24 по улице Чапаева работой своей обслуживающей организации недовольны. Один из жильцов рассказал, что их двор практически не чистили всю зиму.

Как отметил руководитель Госжилинспекции Виталий Шулепов, этот дом принадлежит УК «Промус». Ее представители не отвечают на письма и запросы и от приглашения в рейд также уклонились.

Игорь Васильев поручил ГЖИ проверить работу компании и принять необходимые меры, если факты нарушений законодательства подтвердятся.

Совсем иная ситуация у дома №65 по улице Чапаева, находящегося под крылом УК «Мегаполис»: и дорога, и тротуары очищены, на крыше - ни снега, ни сосулек. Вопросы вызвали только снежные завалы, оставленные после очистки двора.

- Вывоз снега согласовывается с советом дома, - пояснила представитель «Мегаполиса» Екатерина Сивкова, - так как эта услуга не входит в тарифное содержание. Жильцы этого дома решили вывезти снег, что и будет сделано через две недели.

Губернатор региона заметил, что управляющим компаниям следовало бы объединить свои силы, а не сбрасывать свою работу друг на друга. А кировчан глава области призвал тщательнее относиться к выбору своей обслуживающей организации.