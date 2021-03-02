В Кировской области ограничения на проведение дискотек и концертов могут снять

Участники встречи обсудили вопрос послабления ограничительных мер для предприятий, оказывающих услуги по организации досуга и развлечений. Фото: kirovreg.ru

Во вторник, 2 марта, губернатор Кировской области провел рабочую встречу с представителями бизнеса, которые занимаются организацией и проведением концертов. Главная тема - возможность послабления ограничительных мер, связанных с коронавирусом, в отношении ночных клубов, танцплощадок и других развлекательных и досуговых заведений.

На встрече представители бизнес-сообщества предложили возобновить работу развлекательных заведений, так как на протяжении нескольких месяцев в регионе наблюдается тенденция к снижению заболеваемости, а также успешно проходит массовая вакцинация жителей Кировской области от COVID-19. В свою очередь, предприниматели подчеркнули, что готовы соблюдать все рекомендации и предписания Роспотребнадзора.

- Из-за отсутствия концертов молодежь находит альтернативные места досуга, где ни о каких санитарных и противопожарных правилах речи не идет, - объяснили предприниматели. Кроме того, есть концерты, билеты на которые проданы до введения ограничений в 2020 году. Эти обязательства мы должны исполнить.

Глава региона отметил, что правительство готово рассмотреть предложение о снятии ограничений, но с учетом строгого соблюдения санитарных правил со стороны предпринимателей. Игорь Васильев поручил проработать данный вопрос оперштабу при согласовании с Роспотребнадзором. Со своей стороны бизнесмены высказали готовность присоединиться к декларации добровольного подтверждения соответствия их деятельности всем санитарным нормам.

Напомним, что в настоящее время проводить концерты можно при обеспечении всех зрителей посадочными местами с учетом организации рассадки не менее 1 метра. Кроме того, в организациях общественного питания с 21.00 до 9.00 запрещена работа танцплощадок и проведение дискотек.