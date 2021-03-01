Кировский ветеринар: «Порой убеждаешься, что у кошек и правда девять жизней»

Нина Хмелинина с одним из своих пациентов – котом британской породы. Фото: Предоставлено героиней публикации.

Современный бешеный ритм жизни, который диктует нам большой город, очень негативно сказывается как на физическом, так и психическом здоровье человека. Возвращаясь вечером домой после работы, нам хочется хотя бы короткое время отдохнуть, побыть в кругу семьи и отвлечься от насущных проблем. Но часто бывает так, что общения с близкими людьми оказывается недостаточно, чтобы поднять настроение и по-настоящему расслабиться. В такие моменты к нам на помощь приходят домашние питомцы.

Чаще всего кировчане заводят кошек. Эти мистические животные буквально видят своего хозяина насквозь. Они знают все его слабости, подмечают привычки и становятся настоящими преданными друзьями.

Сейчас существует большое количество пород кошек. Каждая из них обладает своими особенностями и характером. Обо всем об этом и не только, в преддверии «Дня кошек», который отмечается в нашей стране 1 марта, «Комсомолке» удалось поговорить с ветеринаром Ниной Хмелининой.

Нина Андреевна работает ветеринарным врачом уже более 11 лет и знает об этих животных, наверное, все. Она честно призналась, что осознание того, что действительно хочет стать ветеринаром пришло к ней только на третьем курсе, во время прохождения практики.

На наш первый вопрос о том, кошек каких пород чаще всего заводят жители Кирова, Нина ответила, что большой популярностью пользуются британская, скоттиш, экзот, мейн-кун и бенгальская. Также в Кирове живут и достаточно экзотические и редкие кошки.

- На моей практике был опыт работы с кошкой породы Сервал. Это большая, очень дорогая, дикая кошка. Но при правильном воспитании она достаточно быстро одомашнивается, - рассказала Нина Андреевна.

- Зависит ли характер кошки от ее породы?

-За каждой породой закреплены определенные черты характера. Вот например британцы, не полезут к вам на руки, а предпочтут просто находиться рядом. Представители породы Бурма очень ориентированы на человека. А за внешней суровостью и строгостью мейн-кунов скрывается доброта и доверчивость, - ответила ветеринар.

- Правда ли то, что породистые кошки более уязвимы к болезням? Как их можно защитить от этого?

- Известный факт, что существует породная предрасположенность к тем или иным заболеваниям. Не соглашусь, что породистые более уязвимы. Ошибочны мнения: «Она беспородная, что с ней будет, само пройдет