Коронавирус в Кировской области, последние новости на 27 февраля 2021 года: в инфекционных стационарах лечатся 2318 пациентов

В тяжелом состоянии остаются более ста пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 27 февраля:

- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 125 новых случаев заражения COVID-19;

- 183 жителя области выздоровели;

- амбулаторно лечатся 3039 человек.

В инфекционные стационары госпитализировано 2318 пациентов. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 1938 человек. У 1770 жителей региона болезнь протекает с пневмонией. Еще 370 пациентов - с диагностическими пневмониями, результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.

В отделении реанимации в тяжелом состоянии находится 106 человек, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 292. Коэффициент смертности от коронавируса - 0,81% (средний по России - 1.97%). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Отметим, что областной Минздрав не предоставляет актуальные данные о количестве летальных исходов в области.

В Кировской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. В среду, 24 февраля, в регион поступила новая партия препарата. Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов сообщил, что в ближайшее время 7950 доз распределят по прививочным пунктам области.

Министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев отметил, что за все время в регион доставили порядка 40500 доз препарата.

Записаться на прививку можно по единому номеру 122, а также через единые порталы «Госуслуги» и «Электронная регистратура». В первую очередь на вакцинацию будут приглашать кировчан из «листа ожидания».

Третья вакцина от коронавируса, зарегистрированная институтом имени Чумакова, может появиться в кировских поликлиниках уже весной. В середине марта 2021 года первые 120 тысяч доз препарата планируют распространить по лечебным учреждениям страны.

Все необходимые для регистрации исследования прошли в штатном режиме. Ни у одного из добровольцев не выявили серьезных побочных реакции.

Стоит отметить, что клинические испытания вакцины прошли и в нашем регионе, так как на территории Кировской области находится филиал института Чумакова - научно-образовательный центр «Биополис».