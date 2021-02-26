Коронавирус в Кировской области, последние новости на 26 февраля 2021 года: число умерших за время пандемии увеличилось до 290

В инфекционных стационарах проходят лечение около 3000 жителей региона. Фото: Алексей Гмызин

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 26 февраля:

- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 122 новых случая заражения COVID-19;

- 189 жителей области выздоровели;

- амбулаторно лечатся 3160 человек.

В инфекционные стационары госпитализировано 2332 пациента. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 1968 человек. У 1798 жителей региона болезнь протекает с пневмонией. Еще 364 пациента - с диагностическими пневмониями, результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.

В отделении реанимации в тяжелом состоянии находится 108 человек, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 290 (+1). Коэффициент смертности от коронавируса - 0,81% (средний по России - 1.97%). Регион находится на 32 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Отметим, что областной Минздрав не предоставляет актуальные данные о количестве летальных исходов в области.

В Кировской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. В среду, 24 февраля, в регион поступила новая партия препарата. Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов сообщил, что в ближайшее время 7950 доз распределят по прививочным пунктам области.

Министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев отметил, что за все время в регион доставили порядка 40500 доз препарата.

Записаться на прививку можно по единому номеру 122, а также через единые порталы «Госуслуги» и «Электронная регистратура». В первую очередь на вакцинацию будут приглашать кировчан из «листа ожидания».

Тем временем, 20 февраля 2021 года официальное разрешение на использование своего препарата «