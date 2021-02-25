Губернатор региона Игорь Васильев 25 февраля вручил 20 кировским семьям свидетельства на приобретение или строительство жилья.- Сегодня действительно грандиозное событие. Семья - это самое главное, что есть в нашем обществе. Семья - это дети, это будущее, это следующее поколение, - отметил глава региона, обращаясь к будущим новоселам. - Президент страны Владимир Путин в каждом своем выступлении огромное внимание уделяет поддержке, в том числе и молодых семей. Ставит перед нами задачу по воспитанию подрастающего поколения. А сделать это можно только в хороших жилищных условиях.Господдержка молодых семей в рамках реализации федеральной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» предназначена для семей, где оба супруга не старше 35 лет.Эти средства семьи могут потратить на приобретение квартир классов «эконом» и «комфорт», вложить в строительство дома или погасить ипотечный кредит.В Кировской области эту госпрограмму координирует региональное министерство спорта и молодежной политики. В ведомстве пояснили, что молодые семьи с детьми могут получить социальные выплаты в размере 35% от расчетной стоимости жилья, без детей - 30%. Нужно только, чтобы семью признали нуждающейся в улучшении жилищных условий. Приоритетное право на помощь имеют многодетные семьи.В 2021 году средства господдержки на улучшение жилищных условий получат 69 семей из 21 муниципального образования региона. Общий объем выплат составит более 44 млн рублей. Это средства федерального, регионального и местных бюджетов.Отметим, что с 2018 по 2020 годы социальные выплаты уже получили 277 семей Кировской области. А чтобы стать участником программы в 2022 году, необходимо до 1 июня текущего года подать документы в органы местного самоуправления по месту жительства.