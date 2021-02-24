В Кирове прохожие сообщили, что нашли младенца в сугробе

Авторы поста утверждают, что ребенок лежал в сугробе, один, никому не нужный. Фото: Алексей Гмызин

Во вторник вечером, 23 февраля, в кировских пабликах появилась новость о найденном младенце. По сообщению авторов поста, кто-то в жуткие морозы оставил маленького ребенка в сугробе в микрорайоне Лянгасово.

- Обычная ситуация: ребенок лежит в сугробе, один, никому не нужный. Просто кто-то доотмечался День защитника Отечества и оставил ребенка в сугробе в минус 30 градусов, - написали кировчане в социальной сети.

Однако уже утром 24 февраля из группы микрорайона удалили пост о случившемся. В МВД по Кировской области «КП»-Киров» сообщили, что ситуация имела место быть, но детали произошедшего устанавливаются.

По данному факту проводится проверка, личность матери ребенка установлена, - сообщили в пресс-службе МВД по Кировской области. - Решается вопрос о привлечении ее к ответственности. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Комментарий по ситуации дал уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. По словам Владимира Шабардина, малыш родился в августе 2020 года. Во вторник, 23 февраля, семья отправилась отмечать праздник к родственникам. Отец ребенка остался в гостях, а мать с мальчиком отправились домой, но добраться до дома она не смогла: была пьяна и прилегла в сугроб. Благодаря неравнодушным прохожим, которые вовремя заметили ребенка, он не пострадал. Однако малыша отправили в больницу, где он будет находиться до окончания расследования всех обстоятельств. Семья ранее в поле зрении социальных органов не попадала. После случившегося контролирующие органы побывали у них дома. Выяснилось, что жилищные условия нормальные, ребенок был обеспечен всем необходимым.

«Комсомолка» продолжает выяснять подробности произошедшего.