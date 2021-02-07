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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области, последние новости на 7 февраля 2021 года: на дому лечатся более шести тысяч пациентов

Региональный оперштаб опубликовал актуальные данные по COVID-19 на 7 февраля
Анастасия РОМАНОВААнастасия РОМАНОВА
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В инфекционных стационарах остаются свыше трех тысяч пациентов.

В инфекционных стационарах остаются свыше трех тысяч пациентов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 7 февраля:

- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 156 новых случаев заражения коронавирусом;

- 628 жителей области выздоровели;

- амбулаторно лечится 6320 человек.

В инфекционные стационары госпитализированы 3040 пациентов. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 2634 человек. У 2388 жителей региона болезнь протекает с пневмонией. Еще 406 пациента - с диагностическими пневмониями, результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.

В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 107 человек, 22 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 273 (+2 за минувшие сутки). Так, за неделю - с 25 по 31 января - в Кировской области скончались семь пациентов. Коэффициент смертности от коронавируса - 0,84% (средний по России - 1.87%). Регион находится на 33 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Отметим, что областной Минздрав не предоставляет актуальные данные о количестве летальных исходов в области.

В Кирове закрылся еще один инфекционный стационар для коронавирусных пациентов. Ковидный госпиталь был развернут на базе клинической больницы №7 в Лянгасово. Теперь учреждение сможет вернуться к прежнему режиму работы. На случай ухудшения эпидситуации в регионе сохраняют резерв коек.

Заведения общепита и досуговые учреждения снова могут работать по ночам. Изменения в постановление внесли 3 февраля. Теперь с 23 до 6 утра заведения могут снова принимать гостей с условием соблюдения санитарных требований. Исключение - запрещена работа танцплощадок.

С 1 февраля в регионе началась массовая вакцинация. За сутки от коронавируса привились 5200 кировчан. Приоритет отдается в первую очередь работникам социальной, медицинской, образовательной сфер, а также контактирующим с большим количеством людей и старшему поколению.

В Кировскую область поступили 17200 доз вакцины от COVID-19. Препарат уже распределили по прививочным пунктам, коих всего 96 в регионе. Из них работают уже 74. В первую очередь прививаться советуют медикам, соцработникам и пожилым людям. Массовая вакцинация начнется с 8 февраля 2021 года. Записаться можно по единому номеру 122, а также через единые порталы «Госуслуги» и «Электронная регистратура».

Кировская область получит 45 миллионов рублей на закупку лекарств для больных коронавирусом. Эти препараты будут получать пациенты, лечащиеся на дому. Медикаменты им будут выдавать бесплатно по рецепту врача.

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