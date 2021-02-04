Губернатор Кировской области: взаимодействие властей и жителей региона должно быть эффективным

В региональном правительстве состоялось очное совещание с главами муниципалитетов под председательством губернатора Кировской области Игоря Васильева. Фото: kirovreg.ru

В четверг, 4 февраля, под председательством губернатора Кировской области Игоря Васильева состоялось первое расширенное заседание членов регионального правительства с главами муниципальных образований, которое прошло с соблюдением всех санитарных требований.

В первую очередь речь шла о самых важных для жителей Кировской области направлениях: реализации национальных и региональных проектов, продолжении программы «В центре внимания – район», а также о других значимых аспектах предстоящей в 2021 году работы. Помимо этого, участники заседания ознакомились со стратегией социально-экономического развития региона на период до 2035 года и с планом по реализации социально-значимых проектов.

Особое внимание глава региона уделил вопросу взаимодействия исполнительной власти с жителями области. По словам Игоря Васильева, главным показателем эффективности деятельности главы муниципального образования является оперативное реагирование на запросы людей и налаженная прямая связь с ними.

- Подчеркну, что такая «прямая связь» с жителями должна стать основой эффективного взаимодействия власти и кировчан. Это наша основная задача. Мы активно будем реализовывать проект, начатый в прошлом году, - «В центре внимания - район». Именно он позволяет уделить пристальное внимание вопросам, волнующим жителей муниципалитетов, и наметить пути их решения. Мы понимаем, что в одиночку местным властям не справиться с тем объемом задач, которые на вас возложены, именно поэтому подключаем к их решению органы исполнительной власти, - обозначил приоритеты глава региона.

Помимо этого, губернатор напомнил о важности достижения приоритетных целей, обозначенных президентом страны Владимиром Путиным. В настоящее время регион успешно реализует целый ряд национальных проектов.

- Нам есть, что показать: строятся и ремонтируются школы, обновляется их материально-техническая база, переоснащаются больницы и поликлиники, строятся ФАПы, спортивные объекты, объекты культуры, ремонтируются дороги, - отметил Игорь Васильев. - Жители области должны ощущать практический результат от реализации национальных проектов, это станет главным показателем нашей работы. Поэтому вас прошу лично контролировать сроки и качество работ, выполняемых в рамках муниципальных контрактов.