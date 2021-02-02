Вятскополянский оружейный завод включили в список стратегически значимых предприятий страны

В рамках рабочего совещания глава Вятскополянского района сообщил Игорю Васильеву, что завод «Молот-Оружие» стал одним из стратегически значимых предприятий страны. Фото: kirovreg.ru

Вятскополянский завод «Молот-Оружие» стал одним из стратегически значимых предприятий страны. Об этом глава района рассказал губернатору Кировской области Игорю Васильеву в рамках рабочего совещания. Информацию сообщает пресс-служба правительства региона.

Благодаря включению в список таких предприятий «Молот-Оружие» теперь сможет войти в процедуру финансового оздоровления. В свою очередь, это позволит заводу получать новые контракты, в том числе и в рамках гособоронзаказа. А поскольку предприятие является системообразующим для региона, то это приведет к развитию области.

Сейчас решается также вопрос кадров на заводе. Для этого планируется привлекать выпускников вузов и ссузов Ижевска. Опытные инженеры предприятия даже присутствуют на выпускных экзаменах потенциальных будущих работников завода. Для привлечения молодых кадров создаются все необходимые социальные условия.

Помимо того, на встрече обсудили еще некоторые вопросы. К примеру, разрешение конфликта на «Краснополянской колонне», чьи сотрудники бастовали из-за невыплаты заработной платы. Предприятие балансировало на грани закрытия, что грозило лишить жителей района возможности пользоваться общественным транспортом. В итоге из бюджета региона было выделено четыре миллиона рублей для компенсации затрат. Сейчас перевозки пассажиров возобновились.

На встрече также обсудили вопрос покупки котла в котельную поселка Красная Поляна. Сейчас областное министерство энергетики и ЖКХ формирует списки мероприятий для подготовки к будущему отопительному сезону. Краснополянская котельная в нем уже фигурирует. На решение этого вопроса из бюджета планируют выделить два миллиона рублей.