Коронавирус в Кировской области, последние новости на 3 февраля 2021 года: за сутки 5200 жителей региона вакцинировались от COVID-19

В первую очередь вакцинироваться будут педагоги, медики, соцработники и кировчане старше 55 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 3 февраля:

- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 155 новых случаев заражения коронавирусом;

- 637 жителей области выздоровели;

- амбулаторно лечится 6789 человек.

В инфекционные стационары госпитализирован 3228 пациентов. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 2776 человек. У 2501 жителя региона болезнь протекает с пневмонией. Еще 452 пациентов лечат от пневмонии, результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.

В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 116 человек, 21 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 267. Так, за неделю - с 25 по 31 января - в Кировской области скончались семь пациентов. Коэффициент смертности от коронавируса - 0,84% (средний по России - 1.87%). Регион находится на 33 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Отметим, что областной Минздрав не предоставляет актуальные данные о количестве летальных исходов в области.

С 1 февраля в регионе началась массовая вакцинация. За сутки от коронавируса привились 5200 кировчан. Приоритет отдается в первую очередь работникам социальной, медицинской, образовательной сфер, а также контактирующим с большим количеством людей и старшему поколению.

В Кировскую область поступили 17200 доз вакцины от COVID-19. Препарат уже распределили по прививочным пунктам, коих всего 96 в регионе. Из них работают уже 74. В первую очередь прививаться советуют медикам, соцработникам и пожилым людям. Массовая вакцинация начнется с 8 февраля 2021 года. Записаться можно по единому номеру 122, а также через единые порталы «Госуслуги» и «Электронная регистратура».

Кировская область получит 45 миллионов рублей на закупку лекарств для больных коронавирусом. Эти препараты будут получать пациенты, лечащиеся на дому. Медикаменты им будут выдавать бесплатно по рецепту врача.