Губернатор Кировской области принял участие во всероссийской образовательной сессии

Участники клуба и присутствующие школьники высоко оценили и новый проект, представленный нашим регионом. Фото: kirovreg.ru

В школах Кировской области реализуют проект «Наставник-старшеклассник». Согласно ему, учащиеся 10-11 классов будут помогать младшим ребятам с домашним заданием, а педагогам - с проведением внеурочной деятельности. Об этом рассказал глава Кировской области Игорь Васильев.

Губернатор представил наш регион на заседании клуба «Большая перемена», где встречаются педагоги со всей страны, а также победители одноименного конкурса. На встрече обсудили самые актуальные и важные вопросы в сфере образования. Участники клуба и присутствующие школьники высоко оценили и новый проект, представленный нашим регионом, отметив, что в общеобразовательных учреждениях не хватает подобных совместных занятий. А по мнению преподавателей такая практика станет своеобразной профпробой для старшеклассников: они смогут преодолеть страх перед детьми и определиться с будущей педагогической специальностью.

- Всем нам хочется видеть страну сильной, с развитой экономикой, мощной промышленностью, а сделать ее такой невозможно без мощной системы образования и подготовки кадров, - отметил Игорь Васильев в своем выступлении. - Поэтому профессия учителя и наставника самая главная на сегодня - это люди, на которых все могли бы равняться.

Напомним, что глава Кировской области является председателем комиссии Госсовета РФ по направлению «Образование», а также руководителем рабочей группы по подготовке заседания Госсовета по вопросу «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере общего образования». Игорь Владимирович поблагодарил участников клуба «Большая перемена» за все высказанные идеи и предложения, подчеркнув, что взгляд учителей на современную школу очень важен.