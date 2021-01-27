Начальник управления кировской ГИБДД Александр Власов: «В 2020 году на территории области ДТП стало меньше на 5,6%»

Начальник управления ГИБДД Кировской области Александр Власов подвел итоги работы сотрудников Госавтоинспекции за 2020 год. Фото: пресс-служба ГИБДД по Кировской области

- Александр Николаевич, завершился весьма сложный 2020 год. Повлияла ли ситуация с введением ограничительных мер из-за пандемии коронавируса на статистику аварийности на кировских дорогах в 2020? Каких результатов удалось добиться сотрудникам Госавтоинспекции и какие из запланированных мероприятий не удалось осуществить?

- Год был достаточно напряженным, но в целом хочу отметить некоторую положительную динамику, - подчеркнул начальник управления кировской ГИБДД. - В 2020 году на территории Кировской области автомобильных аварий стало меньше на 5,6%, а погибших в них людей - на 13,3%. Правда, число травмированных в ДТП людей возросло на 0,3%. Всего на дорогах региона в 2020 году произошло 1609 автомобильных аварий, в которых 137 человек погибли и 2120 получили травмы различной степени тяжести.

В 2020 году достигнут пороговый показатель по снижению смертности в ДТП, установленный национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализуемый в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (снижение количества погибших в ДТП к уровню 2017 года – в 3,5 раза, в 2020 году – в 1,19 раза). Количество погибших в ДТП людей сократилось к уровню 2017 года на 21,7 % (со 175 до 137).

Но при снижении числа погибших в автомобильных авариях детей в возрасте до 16 лет, к сожалению, возросло количество несовершеннолетних участников дорожного движения, получивших травмы. В 2020 году в ДТП на территории области погибли шесть детей и 254 получили травмы различной степени тяжести.

В прошедшем году также сократилось число наездов на пеших участников дорожного движения - как на трассах, так и на пешеходных переходах - на 14,4%, но при этом количество погибших «безлошадных» граждан возросло на 16,7%. Всего на дорогах области в ДТП погибли 49 пешеходов и 438 были травмированы.

К счастью, в 2020 году сократилось число погибших и раненых в авариях, произошедших при выезде на полосу встречного движения. Однако стало больше происшествий из-за нарушений правил обгона, несоответствия скорости конкретным погодным и дорожным условиям.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с органами образования ведут активную профилактическую работу с родителями. Фото: пресс-служба ГИБДД по Кировской области

- Мы видим, что есть положительные результаты. Благодаря чему удалось этого добиться?

- Конечно, это заслуга не только сотрудников Госавтоинспекции. Таких результатов удалось достичь, в первую очередь, благодаря совместной работе с региональным правительством в рамках реализации проекта «Безопасность дорожного движения в Кировской области», а также федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Эти проекты предполагают значительное финансирование на ремонт улиц и дорог, и что самое важное на обустройство улично-дорожной сети, в том числе техническими средствами, повышающими уровень безопасности.

Кроме того, повышается уровень технического вооружения кировской Госавтоинспекции. В 2019-2020 годах в подразделения ГИБДД региона поступило 94 новых патрульных автомобиля, 52 медицинские укладки для оказания первой помощи пострадавшим в автомобильных авариях. Мы получили специальные технические средства контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог: приборы для измерения освещенности (люксметры), приборы для измерения коэффициента сцепления шин автомобиля с дорожным покрытием, для измерения ровности, поперечных и продольных уклонов дорожного покрытия, обочин и так далее.

Все это, безусловно, способствует уменьшению количества случаев травматизма на дорогах области и снижению смертности в результате ДТП.

В сложных погодных условиях, в мороз, снегопад и метели сотрудники Госавтоинспекции Кировской области готовы прийти на помощь всем участникам дорожного движения. Фото: пресс-служба ГИБДД по Кировской области

- Можете ли вы выделить основные причины ДТП?

- Практически все аварии происходят из-за грубого и сознательного нарушения Правил дорожного движения. Водители чаще всего пренебрегают правилами расположения транспортных средств на проезжей части и маневрирования, в том числе выезжают на полосу встречного движения там, где это запрещено, не соблюдают скоростной режим, соответствующий погодным и дорожным условиям, не пропускают пешеходов на переходах.

Пешие участники дорожного движения, в свою очередь, не всегда переходят дорогу в специально предназначенных для этого местах. А выходя на пешеходный переход, забывают об элементарных мерах безопасности: остановиться, убедиться, что водители вас видят и пропускают, убрать все гаджеты.

В целом можно сказать, что очень многое зависит от внутренней культуры участников дорожного движения. В голове у каждого должна быть установка на неукоснительное соблюдение ПДД, четкое и дисциплинированное поведение, ответственность за свои действия.

С мая 2020 года регион участвует в федеральном проекте «Детство без опасности»: на базе перинатального центра еженедельно проводятся занятия с будущими мамами, во время которых они узнают об особенностях различных детских удерживающих систем и устройств.

- К сожалению, как вы отметили, не удалось избежать в прошлом году детского травматизма на дорогах. Какие меры принимаются, чтобы свести к нулю трагедии с детьми?

- К несчастью, в 2020 году на дорогах Кировской области погибли шесть детей и 254 участника дорожного движения в возрасте до 16 лет получили травмы. Почти каждый второй травмированный был пассажиром. В большинстве случаев ребенок передвигался на автомобиле вместе со своими родителями. И дети получали травмы именно из-за того, что взрослые не соблюдали Правила дорожного движения.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции совместно с органами образования ведут активную профилактическую работу с родителями. Причем, они являются не только пассивными слушателями на родительских собраниях или занятиях, но и сами организуют мероприятия, проводят акции, конкурсы, рейды. В большинстве образовательных организаций Кировской области действуют родительские патрули, которые утром, перед началом занятий, помогают детям при переходе проезжей части, контролируют перевозку детей в салоне автомобиля. И Совет отцов активно принимает участие во всех мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности юных участников дорожного движения. С мая 2020 года регион также участвует в федеральном проекте «Детство без опасности». Благодаря ему, на базе перинатального центра еженедельно проводятся занятия с будущими мамами. Во время обучения они знакомятся с правилами безопасности при перевозке маленьких пассажиров, узнают об особенностях различных детских удерживающих систем и устройств.

Кроме того, в 2020 году начал работу областной центр по профилактике детского травматизма. На базе данной организации работает мобильный автогородок и лаборатория безопасности. Это уникальные обучающие комплексы для детей, в которых есть все необходимое оборудование и наглядные материалы для проведения практических и теоретических занятий. Эти уроки помогают ребятам отработать навыки безопасного участия в дорожном движении. Такие обучающие комплексы выезжают и в районы Кировской области, где педагоги вместе с сотрудниками Госавтоинспекции проводят практические занятия с детьми и родителями.

Мы также проводим активную работу по развитию движения юных инспекторов. Сегодня в регионе почти 4 тысячи детей участвуют в деятельности отрядов ЮИД. Кроме того, в регионе есть четыре особенных класса, где ребята проходят обучение по специализированной программе. Все эти проекты мы будем продолжать и в 2021 году.

Совет отцов активно принимает участие во всех мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности юных участников дорожного движения. Фото: пресс-служба ГИБДД по Кировской области

- Что Вы можете сказать о нетрезвых водителях, их стало больше или меньше в прошлом году? Какова статистика?

- К сожалению, нетрезвые автомобилисты не редкость на дорогах Кировской области. В ушедшем году по вине водителей, севших за руль в состоянии опьянения или отказавшихся от медосвидетельствования, погиб 41 житель области. Это на 19,6% меньше, чем в 2019-м. Травмы получили 319 человек. А это уже больше на 14,7% по сравнению с 2019 годом. Практически каждый день сотрудники ГИБДД задерживают нетрезвых водителей, за полгода - более пяти тысяч. Некоторые их них снова и снова садятся за руль в нетрезвом виде. Напомню, что за повторное нарушение водителю грозит уже уголовная ответственность. В 2020 году 94 водителям суды назначили наказание в виде реального срока лишения свободы.

Для предупреждения ДТП, случающихся по вине автомобилистов, севших за руль после распития спиртных напитков, сотрудники Госавтоинспекции проводят массовые проверки водителей транспортных средств. Конечно, большую помощь оказывают неравнодушные жители Кировской области. С их помощью было задержано почти 150 нетрезвых водителей. Работу в этом направлении мы, конечно, будем продолжать, но очень важно, чтобы в сознании каждого человека была четкая установка на недопустимость управления транспортом в состоянии опьянения.

- Сообщают ли жители региона о пьяных водителях и в целом о правонарушениях? Куда можно обратиться, если стал свидетелем нарушения?

- Конечно, работа сотрудников полиции невозможна без поддержки общественных организаций, объединений и просто неравнодушных жителей региона. Их помощь очень важна для нас. В Кировской области около двух тысяч кировчан состоят в рядах добровольных народных дружин, общественном движении «Ночной Патруль». Они регулярно выходят с сотрудниками Госавтоинспекции в рейды, помогают обеспечивать порядок на массовых мероприятиях, ведут с жителями области пропагандистскую и профилактическую работу. В 2020 году с их помощью было пресечено 717 нарушений Правил дорожного движения, в том числе задержано 136 нетрезвых или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования водителей.

Не остаются в стороне и простые жители, которым не безразлична проблема безопасности дорожного движения. По информации кировчан, не входящих в общественные организации и объединения, в 2020 году удалось пресечь 288 нарушений Правил дорожного движения и задержать 144 нетрезвых или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования водителя.

Более тысячи кировчан обратились в Госавтоинспекцию, представив фото или видеоматериалы нарушений ПДД. Хочу обратиться ко всем жителям региона: если вы стали свидетелем любого правонарушения, сообщите об этом в полицию по телефону дежурной части 58-88-88 или 02. Вы также можете направить сообщения и на официальный сайт Госавтоинспекции. Таким образом, вы спасете чье-то здоровье или жизнь.

Совет отцов активно принимает участие во всех мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности юных участников дорожного движения. Фото: пресс-служба ГИБДД по Кировской области

- Зима - достаточно сложный для водителей период. Что можете порекомендовать, чтобы поездка была и приятной, и безопасной?

- Зимний период характеризуется сложными погодными и как следствие дорожными условиями. Именно поэтому водителям нужно быть предельно внимательными и осторожными. В первую очередь, необходимо соблюдать оптимальный скоростной режим, который соответствует складывающейся обстановке. Транспортное средство должно быть под постоянным контролем водителя. Нужно быть готовым и к внезапным изменениям траектории движения других транспортных средств. Поэтому важно соблюдать дистанцию и до впереди идущего транспорта, и боковой интервал. При выполнении маневров необходимо убедиться, что они безопасны. Важно также о ваших намерениях заблаговременно предупреждать сигналами других водителей. Безусловно, на колесах транспортных средств должна стоять зимняя резина.

И пешеходам не помешает лишний раз позаботиться о собственной безопасности - строго соблюдать правила перехода проезжей части: максимально безопасно преодолевать пешеходные переходы и использовать световозвращающие приспособления, чтобы быть заметными для водителей.

В сложных погодных условиях, в мороз, снегопад и метели сотрудники Госавтоинспекции Кировской области готовы прийти на помощь всем участникам дорожного движения. Если вы попали в затруднительную ситуацию, можете обратиться за помощью к ближайшему наряду ДПС или позвонить в дежурную часть по т. 58-88-88 или 02.