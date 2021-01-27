Коронавирус в Кировской области, последние новости на 27 января 2021 года: количество выявленных за сутки случаев заражения снижается

За минувшие сутки врачи выявили менее двухсот новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 27 января:

- за минувшие сутки в регионе зафиксировали 195 новых случаев заражения коронавирусом;

- 445 жителей области выздоровели;

- амбулаторно лечится 8464 человека.

В инфекционные стационары госпитализированы 3324 пациента. Из них диагноз «коронавирус» подтвержден у 2897 человек. У 2645 жителей региона болезнь протекает с пневмонией. Еще 445 пациентов лечат от пневмонии, результатов тестов на COVID-19 у них пока нет.

В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 114 человека, 18 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 261 (+1 за минувшие сутки). Так, за неделю - с 18 по 24 января - в Кировской области скончались восемь пациентов. Коэффициент смертности от коронавируса - 0,84% (средний по России - 1.87%). Регион находится на 33 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Отметим, что областной Минздрав не предоставляет актуальные данные о количестве летальных исходов в области.

Правительство региона немного смягчило ограничительные меры. С 19 января в торговых и развлекательных центрах, а также кинотеатрах, смогут открыться фудкорты, кафе и столовые - на определенных условиях. С 20 января заканчивается самоизоляция для кировчан старше 65 лет. Помимо этого, кировчанам разрешили посещать спортивные соревнования на открытых стадионах.

А между тем кировский бизнес несет потери - за нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности. С начала пандемии составлено 950 протоколов об административных правонарушениях и вынесено 116 решений о назначении штрафов. Местные предприниматели потеряли почти пять миллионов рублей за отказ соблюдать ограничительные мероприятия.

В Кировскую область 11 января завезли 2200 доз вакцины от коронавируса. Их уже распределили по 12 прививочным пунктам. Всего в декабре 2020 года и в январе текущего в регион поступило 4300 доз вакцины.

И, как сообщил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, в настоящее время первым компонентом вакцины привито 2660 человек, вторым компонентом - 892.

Сотрудники соцслужб активно вакцинируются от коронавируса. Сейчас прививку сделали уже 134 работника социальной сферы. Воспитанники областных домов-интернатов также записываются на вакцинацию. Сейчас привиты 30 подопечных и записались еще более 870.

Тем временем, область готовится перейти к массовой вакцинации жителей от COVID-19. В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что в ближайшее время прививочные пункты появятся во всех медицинских организациях региона.

- До 1 марта в регион планируется поставка 55 000 доз вакцины, - сообщили в Минздраве. - Это позволит расширить географию и увеличить охват населения вакцинацией.

Запись на прививку проводится по номеру телефона - 122. Помимо этого, отрабатывается механизм регистрации на вакцинацию через Единый портал государственных услуг. Записаться на прививку этим путем можно будет в ближайшее время. Тестовый режим запустили 19 января.