Преступность снизилась, можно спать спокойно: итоги работы кировской полиции за 2020 год

В минувшем году кировская полиция задержала более восьми тысяч злоумышленников и раскрыла свыше десяти тысяч преступлений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Преступность в Кировской области за ушедший год снизилась. За 2020 год на территории региона зарегистрировали 18921 преступление, что на 1% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник УМВД по Кировской области генерал-майор полиции Константин Никандрович Селянин.

УБИВАЮТ МЕНЬШЕ, КРАДУТ БОЛЬШЕ

В статистике преступлений заметили положительную тенденцию. К примеру, в 2020 году совершили на 17% меньше преступлений против личности - умышленных убийств, побоев, истязаний и угроз убийством. Число разбоев, грабежей, вымогательств, хулиганств и поджогов также заметно упало. Снизилось и количество преступлений на улицах населенных пунктов - на 19%.

Взамен этого, к сожалению, наметился рост умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Так, из всего числа совершенных за год преступлений 26% составляют изнасилования, кражи, мошенничества и угоны машин.

ПРО НАРКОТИКИ И ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ

В минувшем году раскрыли 10569 преступлений - 56% от общего количества. Полиция разыскала 8482 человек, совершивших их, и нашла 524 злоумышленников, скрывшихся от наказания.

Кроме того, в 2020 году раскрыли:

- 743 преступления в сфере экономики, 130 из них - случаи фальшивомонетничества;

- 214 коррупционных преступления;

- более тысячи случаев, связанных с наркотиками. 369 человек, в том числе 108 сбытчиков, привлекли к ответственности. Перекрыты четыре канала поставки наркотиков - из Москвы, Перми и Удмуртии.

Помимо этого, полиции удалось найти и добиться блокировки 285 сайтов, где была информация о способах и методах изготовления наркотиков, а также местах их приобретения.

Итоги работы кировской полиции подвели в УМВД по нашему региону. Фото: Анастасия РОМАНОВА

ПРО ПЬЯНСТВО И ДОРОГИ

Отмечено, что доля «пьяных преступлений» в общей структуре остается высокой - 44% от всего количества. Но и с этим пытаются бороться. Так, в сфере продажи алкоголя и спиртосодержащей продукции за 2020 год:

- выявили 17 преступлений;

- пресекли 1028 административных правонарушений;

- изъяли из оборота 7700 литров алкоголя и 766 литров спиртосодержащей жидкости.

Уменьшилось и количество ДТП на кировских дорогах - на 5%. К сожалению, большая часть из них произошла по вине пьяных водителей. В 216 случаях из-за нетрезвого человека за рулем и происходили аварии. Что хорошо - в авариях стали меньше умирать люди. Этот показатель снизился на 13%. Всего к ответственности привлекли более 236 тысяч нарушителей ПДД. Прав лишили 255 водителей.